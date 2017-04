Dømt for å ha svindlet Nav

Kvinna, som er i begynnelsen av 60-årene, sto tiltalt for trygdebedrageri i Romsdal tingrett i forrige uke.

Var tilkallingsvikar

Da hun kom flyttende til Molde for noen år siden, var hun i en vanskelig situasjon og uten fast inntekt, har hun forklart. Hun var delvis sjuk, men var tilkallingsvikar to forskjellige steder.

For å få penger fra Nav, sendte hun inn meldekort hver 14. dag. Disse skulle sendes inn på fredager, men av og til fikk hun plutselig mulighet til å jobbe i helgene, og disse timene ble dermed ikke ført på meldekortene.

Mistet kontrollen

Ifølge kvinna forhørte hun seg med Nav, men fikk beskjed om at disse timene ikke kunne føres opp i ettertid. Hun forsøkte likevel å kompensere ved å føre opp flere timer enn hun faktisk hadde jobbet på neste meldekort.

Hun ser i ettertid at alle timene likevel ikke ble oppgitt til Nav, og hun mottok derfor mer i stønad enn hun hadde krav på. Hun erkjente at hun «mistet kontrollen og opptrådte grovt uaktsomt».

Betalte tilbake

Etter at forholdet ble avdekket sommeren 2014 betalte kvinna tilbake beløpet hun fikk beskjed om å betale, forklarte hun. Dette tilsvarte likevel ikke alt hun var skyldig.

Over en periode på to år fikk hun utbetalt drøyt 82.000 kroner for mye.

Lang saksbehandling

Saka ble oversendt politiet først i oktober 2015, men hun ble ikke avhørt før sommeren 2016. Først i februar i år ble den sendt over til retten.

Normalt skulle hun blitt idømt samfunnsstraff, heter det i dommen, men på grunn av lang saksbehandlingstid, ble hun dømt til betinget fengsel i 18 dager med en prøvetid på to år.

Hun ble også dømt å betale tilbake de drøyt 23.000 kronene som hun fortsatt skylder Nav.