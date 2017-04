Barnehager har stadig lengre åpent

Fra 2007 til i år har antall barnehager med ti timers åpningstid eller mer økt fra 26 prosent til 33 prosent, viser foreløpig oversikt fra SSB.

Det viser Kommunal Rapports gjennomgang av foreløpige Kostra-tall fra Statistisk sentralbyrå (SSB), som er et rapporteringssystem for norske kommuner, og som brukes på nasjonalt nivå.

– Åpningstid er ikke nødvendigvis det samme som oppholdstid. Det finnes ikke studier som viser hva som er optimal oppholdstid i barnehager. Men vi må ta tørre å ta debatten om hvor lang dagene i barnehage skal være. Hvem sitt behov er det at dagene skal være lange? Det må være grenser for hvor langt strikken kan tøyes før det går ut over barna, sier professor i pedagogikk May Britt Drugli ved NTNU til avisen.

Drugli publiserte nylig en studie som viser at de yngste barnehagebarna som er lengst i barnehagen blir mer stresset enn dem som har kortere dager.