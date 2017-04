BMW er favorittbilen

Usikre tider i næringslivet merkes lite på salget av nye biler i Romsdal. Hittil i år ligger salget 18,1 prosent over samme periode i fjor.

På landsbasis gikk antallet nyregistreringer ned med 3,4 prosent i mars, i Romsdal opp 1,5 prosent samme måned. På Sunnmøre er det en liten nedgang, på Nordmøre en betydelig nedgang, viser tall fra Opplysningsrådet for Veitrafikken (OFV).

Igjen er det BMW som klatrer til topps på registreringsstatistikken for nye personbiler i Romsdal i mars, viser oversikten fra OFV. BMW har biler i prisklassen fra godt under 300.000 til luksusbiler i millionklassen.

Elbiler suser fram

Akkurat nå er det den lille elbilen i3 som fører BMW til topps på statistikken. Etter årets tre første måneder er dette bestselgeren, med Nissan Leaf og VW Golf på de neste plassene. Felles for alle disse er at de leveres som elbiler, på Golf kan man velge mellom både el, hybrid, bensin og diesel. Elbilene blir stadig mer populær, ikke minst etter at politikerne har signalisert at viktige fordeler med avgiftsfritak vil fortsette i flere år framover.

I mars var 21,1 prosent av alle nyregistrerte biler i Norge elbiler.

God mars for Nissan

I mars ble det registrert 136 nye personbiler i Romsdal, to flere enn samme måned i 2016. BMW topper lista både for mars og for årets tre første måneder, og har en kraftig framgang. Toyota kommer på 2. plass. Blant de ti mest populære modellene i mars, finner vi to fra Toyota, Nissan og BMW. Den mest solgte bilmodellen i vårt distrikt i mars var Nissan Qashqai.

Når folk skal finansiere nybilen, er det stadig flere som velger leasing. I mars ble halvparten av nybilsalget finansiert gjennom leasing.

Mindre utslipp

Utslippene fortsetter å gå ned. Den viktigste forklaringen på dette er at nesten halvparten av de nyregistrerte bilene i mars enten var elbiler eller hybridbiler. Bare litt over 25 prosent av nye biler i mars har dieselmotor. Andelen biler med firehjulstrekk har stabilisert seg på rundt 40 prosent, viser tall fra OFV.

Godt varebilsalg

Også varebilsalget gikk til værs i mars, med en økning på hele 72 prosent i Romsdal i mars. Her er det Mercedes, Volkswagen og Ford som er de største.

Her er de mest populære personbilmerkene i Romsdal i mars:

1. BMW 19

2. Toyota 16

3. Nissan 12

3. Skoda 12

5. Ford 11

6. Volvo 9

7. Volkswagen 8

8. Mercedes 7

8. Peugeot 7

10. Mazda 6

De mest populære bilmodellene i Romsdal i mars:

1. Nissan Qashqai 7

2. Nissan Leaf 5

2. BMW i3 5

2. Toyota Yaris 5

2. Toyota RAV4 5

6. VW Golf 4

6. BMW X1 4

6. Mitsubishi Outlander 4

6. Skoda Octavia 4

6. Ford Mondeo 4

6. Hyundai Ioniq 4