14 har druknet i år

Tolv menn, én kvinne og ett barn har druknet i Norge i løpet av årets tre første måneder, viser tall fra Redningsselskapet.

Fem av dødsfallene skjede i forbindelse med bruk av båt. Tre personer druknet etter å ha falt i sjøen fra brygge.

Halvparten av drukningsulykkene i år skjedde i mars. De omkomne er fem menn i alderen 37–61 år, én kvinne på 25 år og en gutt på seks år. To som inngår i denne statistikken, har status som savnet, antatt druknet, ettersom leteaksjoner ikke har ført fram.

Drukningene har skjedd i Telemark, Rogaland, Sogn og Fjordane, Oslo og Finnmark. Rogaland er fylket med flest drukninger, med tre drukninger i januar og to i mars.

– Mange tar i bruk sjøen for første gang nå i påsken. Det er viktig å minne om at været kan være lunefullt, så det er viktig med varme og gode klær, og at alle om bord bruker vest. Faller du i vannet, er sjansene for å overleve mange ganger større om du bruker flyteplagg, sier kommunikasjonssjef Frode Pedersen i Redningsselskapet.