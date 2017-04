– Fantastisk slektsreise

Molde: Først besøkte hun og ektemannen Tony, Nes på Romerike, der hennes oldemor kom fra. Mandag kom hun til Molde, der oldefaren Christopher Gaustad vokste opp.

Spennende moldenser

Han levde fra 1838 til 1927, var sønn av en skipskaptein og fyrvokter på Lepsøyrevet, misjonær i India, utvandret til Australia og endte på New Zealand, der han ble prest for sjøfolk og innflyttere. Han grunnla den første lutherske kirka på New Zealand.

Gaustad var visjonær og forutsa tekniske nyvinninger, for eksempel flygemaskinen. En spennende person som Romsdals Budstikke vil komme tilbake til i en seinere artikkel.

Storslått og følelsesladet

– Det har så langt vært en fantastisk opplevelse for oss. På Auli, der min oldemor var født og oppvokst, fikk vi møte en stor flokk av hennes etterkommere. Jeg ante ikke at det var så mange. Det var akkurat som om jeg kjente vegen opp til garden, at jeg tilhørte her. Det var så fredelig, forteller hun rørt.

Hjelpsom slektsgransker

I Molde møtte de Jonny Lyngstad, som hadde forberedt besøket deres i over et halvt år, med slektsdata og historisk stoff om de fargerike oldeforeldrene. I prosessen fant han ut at Robyn har en fjern slektning i Molde, Eli Karin Gaustad Walle, som er femmenning av Robyns to sønner.

Det ble et hjertelig møte i lobbyen på Seilet, der nye opplysninger kom fram. Lyngstad kunne blant annet fortelle at oldeforeldrene hadde vært i India som misjonærer.

Takknemlig

– Jeg må takke. Dere er så utrolig snille og hjelpsomme her i Norge, sier Robyn og får samtykkende nikk fra ektemannen.

Dagen ble avsluttet med rundtur på Romsdalshalvøya.

Første stans var stedet på Reknes, der oldefaren vokste opp. Huset er borte, men det lå rett nedom det lille, kvitmalte trehuset (Julsundvegen 3) ved Fylkeshusa. Deretter besøkte de Romsdalsmuseet, og fikk seinere på dagen et møte med kystnaturen fra Atlanterhavsvegen til Bud.