Politiet bevæpner seg ikke her i fylket

PST meldte søndag at det er sannsynlig at det kan begås terrorangrep her i landet i år. Vurderinga kom etter at en 17 år gammel russer er siktet etter funn av en sprengladning i Oslo i helgen, og i kjølvannet av terrorangrepet i Stockholm.

PST-sjefen, Benedicte Bjørnland, opplyste søndag at PST dermed oppjusterer trusselnivået for en periode for to måneder. Det er derfor innført midlertidig bevæpning i de største byene og på Oslo lufthavn Gardermoen.

Mandag formiddag har landets politimestre og Politidirektoratet møte der de vurderer behovet for nye beredskapstiltak i lys av PSTs skjerpede trusselvurdering.

– Møre og Romsdal Politidistrikt vil gjøre nye vurderinger etter dette møtet, sier visepolitimester i Møre og Romsdal, Ingmar Farstad, til NRK.

Men enn så lenge ser han ikke at det er noen grunn til midlertidig bevæpning i politidistriktet.

Mer oppmerksomme

Farstad opplyser til NRK at politipatruljene har fått beskjed om å være enda mer våkne, samt at alle patruljebilene har såkalt «fremskutt lagring av våpen».

Det innebærer våpen nedlåst i en boks i patruljebilene, våpen som kan benyttes etter instruks fra operasjonslederen.

– Politipatruljene har en liste med forhold som vi er spesielt oppmerksomme på, men jeg vil ikke kommentere noe mer om detaljene rundt dette, sier Farstad til NRK.