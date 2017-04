Romsdal: NVE og varsom.no varsler fortsatt betydelig snøskredfare i Romsdal, Trollheimen og Sunnmøre.

Krevende forhold

«Tirsdag ventes fortsatt krevende skredforhold i regionen. Skiløperutløste skred vil være mulig i mange heng så lenge det er snøbyger. Hvis sola titter frem utover dagen kan dette gi økt fare for naturlig utløste skred i tillegg. Ferdsel i bratt terreng krever erfaring og kunnskap inntil nysnøflakene har stabilisere seg», heter det i varselet på varsom.no.

Turgåere i området oppfordres til å unngå bratte heng og terrengfeller inntil nysnøen har stabilisert seg.

«Se etter nysnø som binder seg sammen til myke flak og sprekker opp – eller fester seg dårlig til den eldre snøen under. Snø som sprekker opp rundt skiene/brettet er et typisk tegn», skriver de.

Bedre fra onsdag

For onsdag varsles moderat skredfare, altså nivå 2.

«Nysnøflakene får tid til å stabilisere seg. Det vil generelt kreves stor tilleggsbelastning for å løse ut skred. Vær likevel oppmerksom på at skiftende vindretning kan gi ny snøtransport inn i andre heng enn på tirsdag der vinden er sterk nok», melder varsom.no.

«Det gamle snødekket vurderes som stabilt og under cirka 1.300 moh ble snødekket fuktet av mildværet i helga. Store deler av snøpakka er smelteomvandlet og skarelag er i ferd med å gå i oppløsning. Det rapporteres at smeltevann drenerer godt gjennom snødekket og gir ok skiføre. I høyfjellet finnes fortsatt lagdelt vintersnø og tørr snø fra forrige uke i overflata», heter det på varsom.no.