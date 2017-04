Etter polititoppmøtet: ingen bevæpning her i fylket

Politidirektoratet (POD) og landets politimestre har mandag hatt et telefonmøte for å vurdere behovet for nye beredskapstiltak i lys av PSTs skjerpede trusselvurdering.

Konklusjonen er at politiet i flere byer og på Oslo lufthavn fortsetter den midlertidige bevæpningen. Politiet opprettholder samtidig en økt tilstedeværelse.

Politimester Ingar Bøen i Møre og Romsdal har imidlertid en annen vurdering for vårt distrikt:

– Trusselvurderinga tilsier ikke spesielle tiltak når det gjelder bevæpning hos oss, sier Bøen til Sunnmørsposten.

Politiet bevæpner seg ikke her i fylket Men årvåkenheten skjerpes og patruljebilene får våpen etter økt trusselnivå.

Politimesteren ønsker imidlertid ikke overfor smp.no å konkretisere det som visepolitimester Ingmar Farstad sa til NRK tidligere mandag, at politiet her har ulike momenter de følger spesielt med på.

Bøen sier dette om såkalt fremskutt lagring av våpen - at patruljebilene har våpen i låste bokser som kan hentes ut etter instruks fra operasjonsleder.

- Dette er ei ordning man har hatt i flere år, også her. Slik at en slipper å først reise inn til stasjonen, dersom det oppstår en situasjon, sier Bøen.

Etter Stockholm og Oslo

Politiet melder at den midlertidige bevæpningen som ble iverksatt fredag, opprettholdes inntil en ny vurdering gjøres. Det gjøres i lys av hendelsene i Stockholm og Oslo. Dermed fortsetter den midlertidige bevæpningen av politiet i landets største byer og ved Oslo lufthavn Gardermoen.

POD mener at de tiltakene som er iverksatt, kompenserer for det oppjusterte trusselnivået som PST satte søndag.

– For politiet er det svært viktig å understreke at vi gjør det vi kan for å beskytte befolkningen og forhindre eventuelle hendelser i Norge. Vi oppfordrer samtidig publikum til å være årvåkne og følge med på omgivelsene og varsle oss dersom de ser noe de oppfatter som mistenkelig, sier Kristin Kvigne, avdelingsdirektør i Politidirektoratet.

Søndag oppjusterte Politiets sikkerhetstjeneste (PST) trusselnivået i Norge for en periode på to måneder. PST-sjef Benedicte Bjørnland fastslo på en pressekonferanse søndag ettermiddag at det er sannsynlig at Norge kan bli rammet av et terrorangrep i 2017.

PSTs pressekonferanse ble holdt i forbindelse med funn av en sprengladning på Grønland i Oslo lørdag kveld og i lys av angrepet i Stockholm fredag.