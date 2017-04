Dømt for tjuveri av en bil og to ATV-er

En romsdaling i midten av 30-årene er dømt for innbrudd og flere tilfeller av tjuveri. Saka var oppe i Romsdal tingrett i slutten av mars.

Forholdene mannen var tiltalt for ligger et drøyt år tilbake i tid. Han innrømmet de vesentligste av anklagene under rettssaka.

Tre aktive måneder

I januar i fjor stjal han, sammen med to kompiser, en BMW som sto parkert ved en bensinstasjon på Åndalsnes. De fant nøklene til BMW-en på et av bilens bakhjul og kjørte den av gårde. De stjal også en pc, et nettbrett og diverse bilutstyr.

Noen uker seinere brøt han og en kompis seg inn i et naust.

To ganger i løpet av mars 2016 stjal han, sammen med andre, to ATV-er. Til sammen var ATV-ene verdt 180.000 kroner. Den ene kompisen ble også nylig dømt for to ATV-tjuveri.

Gjentakende kriminalitet

Mannen er domfelt tre ganger tidligere, blant annet for legemsfornærmelse, overtredelse av våpenloven, heleri og overtredelse av legemiddelloven.

Denne gangen ble han straffet for «en rekke straffbare forhold begått over kort tid», og i dommen heter det at «saken dreier seg om alvorlig og gjentakende kriminalitet».

Romsdal tingrett satte etter dette straffen til 60 dagers fengsel.