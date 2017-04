– Fikk råd til flybilletten

Telemontør Daniel Sæther vant lørdag kveld over en halv million kroner på finalebordet i poker-NM i Dublin.

29-åringen fra Isfjorden spilte poker til den store gullmedalje i mesterskapet i Dublin. Også samboer Christina W. Pedersen var med i NM. De to skulle egentlig fly hjem på lørdag, og de hadde heller ikke hotellrom lenger enn til da.

– Nå har vi vært våken i snart to døgn. Vi gamblet på at hvis en av oss kom på finalebordet, så ville vi ha råd til en nye flybilletter hjem. Slik gikk det heldigvis, sa Christina til Romsdals Budstikke på telefonen fra Gardermoen søndag ettermiddag.

Poker og jakt

Samboer Daniel, telemontør av yrke, forteller at han har vært med i poker-NM også to ganger tidligere. Han har vunnet noen beskjedne premier nå og da, men så flesket han til noe så voldsomt på finalebordet i den såkalte «main event» i Dublin.

Daniel ble nummer tre og vant 58.685 euro, hvilket er over en halv million kroner. Han holder kortene tett til brystet når det kommer til hva pengene skal brukes til. For øvrig er poker og jakt de to store hobbyene til Daniel. Han har alltid jaktet på en stor pokergevinst.

Stor opplevelse

– Det har vært en stor opplevelse i Dublin. For å være ærlig tenker jeg ikke så mye på pengene foreløpig, jeg er bare glad for resultatet, og for at jeg gjorde minimalt med feil. Jeg ønsker å utvikle meg videre som pokerspiller. Det er en lang veg til å kunne spille profesjonelt, men jeg har ambisjoner. Det er foreløpig ikke aktuelt å slutte som telemontør, ler Daniel.

Han har ikke sjekket ut om han må skatte av gevinsten eller ei. Uansett fikk han litt av ei lønn for strevet i Dublin. Finalebordet ble direktesendt på TV2 Sportskanalen.