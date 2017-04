– Ekstremt friluftsliv gir nye utfordringer

Molde: Den Norske Turistforening (DNT) og Røde Kors oppfordrer de som har planer om å gå på ski i påska til å ta en gjennomgang av Fjellvettreglene.

Ekstremt friluftsliv

– Jevnt over er vi flinke i det vanlige fjellterrenget, men vi ser at mer ekstremt friluftsliv med blant annet skikjøring i bratt terreng gir nye utfordringer, sier landsrådsleder for Røde Kors Hjelpekorps, Ole Gladsø.

– Fjellvettreglene må brukes både sommer og vinter og er en livsviktig sjekkliste uavhengig av aktivitet, sier han.

Viktige regler

Generalsekretær i DNT, Nils Øveraas, minner om at Fjell-vettreglene ble oppdatert i fjor, og at de er minst like viktige nå som før.

– Vi oppfordrer alle til å ta en prat med turfølget før dere legger i veg. Har dere en «backup-rute» dersom været endres underveis? Er gruppa stødig nok på navigasjon – og har dere med nok mat og rett utstyr? Å ta seg tid til å stille seg selv og resten av turfølget slike spørsmål kan være avgjørende, sier Øveraas.

Flere oppdrag

Røde Kors deltok i rekordmange redningsoppdrag i fjor. Over 1.600 ganger måtte de frivillige hjelperne ut i aksjon – mot 980 året før.

Gladsø mener årsaka til mange søk og henteoppdrag gjelder nordmenn som legger ut på turer som er mer utfordrende enn man har forutsetninger til.

– Vi råder alle til å velge tur etter evne og bruke fjellvettet, sier han.

Moderat utfart hittil

Røde Kors har totalt 430 personer i beredskap i Møre og Romsdal denne påska, i tillegg til seks-sju hjelpekorps med utvidet beredskap. Med unntak av dødsulykka i Nesset palmesøndag, har det meste gått rolig for seg, lyder rapportene.