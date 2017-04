17 år gammel russer siktet etter funn av hjemmelaget bombe i Oslo

– Vi vet ikke ennå om han hadde tenkt å gjennomføre et angrep, men i lys av funnet og det vi vet om hans bakgrunn er det all grunn til å etterforske saken, sier PST-sjef Benedicte Bjørnland til NTB.

Politiets sikkerhetstjeneste (PST) holdt søndag ettermiddag pressekonferanse etter at det lørdag kveld ble funnet en bombelignende gjenstand på Grønland i Oslo.

PSTs politiadvokat Signe Aalling opplyser at den bombelignende gjenstanden var en primitiv improvisert sprengladning med begrenset skadepotensial.

17-åringen kom til Norge som asylsøker sammen med familien i 2010, og han har fortsatt status som asylsøker. Han framstilles for varetektsfengsling mandag.

Tidligere kjennskap

Aalling sier videre at den siktede 17-åringen er siktet for overtredelse av straffelovens paragraf 142, tredje ledd, som går ut på ulovlig befatning med eksplosivt materiale. Paragrafen ligger under kapittelet som omhandler terrorhandlinger og terrorrelaterte handlinger i straffeloven.

Politiadvokaten bekrefter at PST har hatt kjennskap til den pågrepne fra tidligere. Ifølge Aalling dreide det seg da om forebyggende tiltak.

PST jobber nå for å avklare om det var andre personer involvert.

– Det er ikke avklart om han har vært alene om forholdet han er siktet for, sa Aalling.

PST har gjennomført flere etterforskningsskritt, blant annet ransakinger, og flere personer er avhørt. Aalling sier det er for tidlig å si noe om resultatene av avhørene.

Oppjusterer trusselnivået

PST-sjef Benedicte Bjørnland opplyser at PST nå oppjusterer terrorbildet i Norge for en to måneders periode.

– Det er sannsynlig at angrepene de siste årene i Frankrike, Tyskland, Storbritannia, Russland og Sverige skaper smitteeffekt også i Norge hos personer med islamistiske sympatier. Demonstrasjoner av hvor enkelt slike angrep kan gjennomføres gjør at andre kan se at det er mulig å gjennomføre noe lignende, sier Bjørnland.

Bjørnland sier videre at det er en forsiktig oppjustering av trusselbildet, og hun understreket at det gjelder for en to måneders periode.

– Det har sammenheng med det uavklarte vi ser i forbindelse med den siste saken, men også utviklingen internasjonalt og det vi har sett i Sverige, sier Bjørnland på pressekonferansen søndag.

Avhørt søndag

Den siktede 17-åringen har søndag sittet i et fem og en halv timer langt avhør med PST, opplyser hans forsvarer, advokat Aase Karine Sigmond.

Sigmond sier til Aftenposten at mannen ikke erkjenner straffskyld etter siktelsen PST har tatt ut. Forsvareren sier at gutten er et barn og at det er snakk om guttestreker.

Gutten tar avstand fra radikal islam, sier Sigmond.