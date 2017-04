SVT: Sprengladning funnet i lastebilen i Stockholm

Det opplyser flere politikilder, men politiet har ikke offisielt bekreftet funnet.

Fire mennesker ble drept og 15 ble skadd da en kapret lastebil braste inn i en gågate i sentrum av Stockholm fredag ettermiddag.

En 39 år gammel usbeker er pågrepet og mistenkes for å ha sittet bak rattet. Ifølge Aftonbladet har mannen gitt uttrykk for sympatier for den ytterliggående islamistgruppa IS på Facebook.

Svensk politi og påtalemyndighet mener at det kan ha vært snakk om en terroraksjon.