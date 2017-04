Frir til hele fylket

Nordveggen AS går nå spenstig ut med stor annonse i alle fylkets store aviser.

– Det ble hektisk denne uka, sier Hammerø, lettere heseblesende.

Vanligvis er disse kampanjene – dette er den femte i rekken siden jula 2014 – litt mer planlagte, med litt masing, lange frister og litt mer purring. Nå gikk det veldig fort og alt begynte ifølge Hammerø da nyheten kom tirsdag om at Elementpartner etterhvert skal rekruttere 30-40 personer. Samtidig lå det allerede en del stillinger ute.

– Det var en hel haug! Det måtte vi gjøre noe ut av. Mange skal hjem på påskeferie nå, så da passet det med en kampanje, forteller Hammerø, som kastet seg rundt og sendte e-post til alle bedrifter.

Slik ramla det inn enda flere. Resultatet ble 50 stillinger. Dette er da utenom Elementpartner, som lyser ut siden. Og også utenom sommerjobber.

Bredt utvalg

På menyen står blant annet ungdomsskolerektor, designer, servitør, maskinfører, biblioteksjef, fastlege og sytemutvikler – et bredt utvalg med andre ord.

– Flere stillinger er helt nye, så det er et blomstrende arbeidsmarked her, fastslår Hammerø.

– Det har også forsvunnet en del stillinger som konsekvens av oljenedturen?

– Noen næriner har gått tilbake og noen fram som konsekvens av oljenedturen. Tallene i Rauma ble ikke så ille som vi først antok, og vi har ikke blitt på langt nær så hardt rammet som mange andre kommuner, sier Hammerø.

Femte kampanje

Det at de går ut i hele fylket er ikke tilfeldig.

– Når det satses så mye, kan vi være alternativ for folk som sliter med å finne seg arbeid andre deler av fylket.

Ifølge Hammerø har kampanjene gjort det lettere for dem som tenker å flytte til kommunen å få jobb til begge i et par samtidig.

– Samtidig rapporterer bedriftslederne om at de får økt tilgang på søkere, og mange flere kompetente søkere når det har blitt gjort på denne måten.

Spleiselag

Annonsene har blitt betalt via et spleiselag mellom Nordveggen og næringslivet. Ifølge Hammerø har næringsliv og kommune har jobbet sammen i flere år for å styrke kommunens attraktivitet som bo- og arbeidsregion.

– Det å skaffe kompetent og god arbeidskraft er veldig viktig for bedriftene. For å få dette til, må folk se Rauma som attraktiv plass å flytte til. Det er dette som er grunnen til at næringslaget i mange år har støtta samfunnsutviklende tiltak og jobbet med å skape begeistring, forklarer Hammerø og nevner støtte til arbeidet med visjonen, turmål, utdeling av tursekker til skolestartere som eksempler på dette.

– Vi trenger at de beste folka skal ha lyst til å jobbe og bo i Rauma, fastslår hun.