- Landets flotteste brannstasjon!

- Den flotteste i landet, hevdet byggekomitéleder Bjørn Melby da han hilste flokken som hadde møtt fram for å delta på åpningen av den tipp topp moderne brannstasjonen i Skjelvika fredag.

Få, om noen, brannkorps i landet har maken til stasjon. Den inneholder all teknologi som skal til for å fylle dagens krav til brannberedskapen.

Mye for pengene

– Alt dette har vi fått rimelig, på krona 17.502.000 kroner. Vi var heldig med timingen og fikk skarp priskonkurranse blant tilbyderne. Hadde vi startet i dag, ville den ha kostet mye mer, sa Melby og leverte sluttrapporten til ordføreren.

Vaktmesterbase

Millionprosjektet omfatter i tillegg til brannstasjon også verksted og lokaler for Eides vaktmestertjeneste.

Mye ros

Både prosjekteringsfirmaet ÅF Solid Consulting og entreprenøren Betonmast Røsand AS fikk mye skryt. Det samme gjorde politikerne, som tross trang økonomi prioriterte brannvern. Melby roste samarbeidet med brannvesenet i Molde og var sikker på at uten det, ville ikke Eide i dag hatt et frivillig brannkorps som nærmer seg de proffe.

Stor fest

Åpningen var det kommunens yngste som sto for, sammen med ordføreren. De kappet en slange med vraksaks.

Fornøyd og rørt

Flere tok ordet. Ove Silseth i Eide næringsforum overrakte blomster og understreket hvor fornøyd næringslivet er med å ha et godt brannvesen.

Arne Birger Silnes i byggekomiteen var rørt over dugnadsinnsatsen brannkorpset har vist. De har malt og utført en god del annet arbeid på fritida.

Imponert

Tidligere sagnomsuste brannmester Inge Ladegård var også innom og hilste på. Han var imponert over den store framgangen korpset har opplevd.

Åpent hus lørdag

Så var det kaffe, kake og omvisning for alle. I dag, lørdag kl. 12-15, er det åpent hus for alle og gratis iskrem til barna.