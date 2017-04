– Jeg er glad og stolt over å få en slik utmerkelse. Det betyr ekstra mye når det kommer fra min egen næring. At min innsats kan inspirere andre til å satse innen næringen, er selvfølgelig veldig gøy. Jeg hører ikke hjemme på et kontor. Jeg hører hjemme i landbruket og i samvirke, sier Kjersti Ellingsgård i en pressemelding.

Profilert representant

Årets Felleskjøpet-profil deles hvert år ut til noen som har utvist et særlig engasjement for bonden og Felleskjøpet. Prisen skal fremme engasjement for landbruket, og vise hvilken betydning dette har for norsk matproduksjon.

Under overrekkelsen onsdag denne uken, sa styreleder Anne Jødahl Skuterud i Felleskjøpet Agri dette om Ellingsgård:

– Vinneren av prisen for 2016 er en kandidat som de senere årene har blitt en profilert representant for næringen vår. Hun er svært stolt av å være bonde, noe hun har vist i en rekke sammenhenger de siste årene. Kjersti er et forbilde og en vi er stolt av å ha som tillitsvalgt i Felleskjøpet.

– Ta vare på jorda – Folk og dyr er veldig like. Alle trenger mat, omsorg og litt godprat. Kjersti Fløystad Ellingsgård vet hva hun snakker om, hun er både bonde og sjukepleier.

– Ga av seg selv

I tillegg til vervet som tillitsvalgt i Felleskjøpet, er Ellingsgård også leder i Molde bondelag.

I mars var hun hovedperson i profilfilmen «Takk til bonden», som Felleskjøpet står bak. Her ga hun TV-seerne innblikk i bøndenes hverdag - på godt og vondt.

– Det er ikke tilfeldig at NRK, Aftenposten og Bondebladet har valgt nettopp Kjersti når de skal presentere en ung bonde som satser i næringen i dag. Felleskjøpet har gjort det samme, og vi er takknemlige for at Kjersti ga av seg selv til det beste for hele landbruket da hun stilte opp i vår profilfilm som nylig har gått på TV 2, sier Skuterud.