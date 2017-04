Vestnes-verft har tegnet ny kontrakt

Denne gangen er det et 15 meter langt og 12 meter bredt multifunksjonsfartøy som skal bygges. Oppdragsgiver er Cermaq Norway AS – de skal bruke fartøyet i Finnmark.

For to år siden leverte Salthammer Båtbyggeri en katamaran til rederiet Brottsjø AS i Kristiansund. Dette var også en katamaran, men denne båten var 25 meter lang.

Begge båtene er tegnet og utviklet av Tomra Engineering AS i Tomrefjord.

Salthammer bygger, Tomra Engineering designer Skrev kontrakt med Abyss i Kristiansund på 25 meter langt servicefartøy

For seks personer

Fartøyet skal bygges i sin helhet på Salthammar Båtbyggeri med bruk av lokale samarbeidspartnere.

– Det skal utstyres med moderne hydraulisk dekksutstyr for å ivareta sikkerheten på dekk ved krevende og variert arbeidsoperasjoner. Noe av utstyret skal produseres og leveres av Salthammer Tresfjord, en datterbedrift av Salthammer Båtbyggeri, heter det i en pressemelding fra verftet.

Fartøyet skal blant annet utstyres med to kraner, dekkvinsj, hekkrull og «haikjeft».

– I styrehuset blir det moderne miljø med styreposisjon forut og en akterut for drift av fartøy under arbeid ved anleggene, heter det fra Salthammer Båtbyggeri.

Fartøyet utstyres med innredning for inntil 6 personer.

– Ser fram til å starte

Oppstart for byggingen er satt til midten av juni 2017. Levering skal skje i slutten av januar 2018.

– Vi gleder oss over dette oppdraget og ser fram til å starte arbeidet, sier daglig leder ved Salthammer Båtbyggeri, Ove Amdam.

– Vi har jobbet med å få fram dette prosjektet sammen med rederi og konstruktør siden i fjor sommer og det er godt å endelig kunne offentliggjøre en slik kjekk nyhet for våre ansatte. I tillegg til dette har vi også flere spennende prosjekt vi jobber med. Slik det ser ut nå blir det hektiske måneder fra juni og fram til over nyttår 2018, sier Amdam.