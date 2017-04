Stjal to ATV-er i løpet av ti dager

En mann på rundt 30 år måtte i slutten av mars møte i Romsdal tingrett tiltalt for flere tjuveri – og innbrudd. Mannen er hjemmehørende i Fræna.

Gjorde innbrudd

Det var i mars i fjor at mannen og en kompis var ute og kjørte. De kom til Tingvoll og oppdaget et tomt hus. Utenfor huset sto en ATV og en henger som de bestemte seg for å ta med seg.

De brøt seg inn i både huset og i tilhørende garasje. Dette skjedde ved å bryte opp ei kjellerdør og ved å knuse et vindu.

Husket ikke alt

Mannen sa i retten at han ikke helt husket hva som ble stjålet, men at de hadde tatt med seg et pokerbord, noe paintball-utstyr og en cd-spiller.

I tillegg til dette – og ATV-en og hengeren – ble mannen dømt også for å ha tatt en del verktøy.

Nytt tjuveri

Ti dager seinere var han sammen med to kompiser i Fræna. Her hjalp han til å dytte en ATV inn i bilen til en av dem, selv om han visste at det handlet om et nytt tjuveri.

Mannen er tidligere dømt to ganger, da for legemsfornærmelse og for fartsovertredelse. Men han er ikke straffet for tjuveri tidligere.

Fikk strafferabatt

Påtalemyndigheten foreslo at straffen skulle settes til fengsel i 120 dager. Dommer i Romsdal tingrett, Oddne Hansen, sa seg enig i at dette dreide seg om «alvorlig kriminalitet» og at «allmennpreventive hensyn tilsier følbare reaksjoner ved denne type kriminalitet».

Men på grunn av mannens tilståelse, som stemte overens med kompisenes gjenfortellinger, fikk han en strafferabatt på 30 dager. Mannen ble deretter dømt til 90 dagers fengsel.