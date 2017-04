Slik unngår du ufrivillig påskekrim

Politiet vet at påska er høgtid også for kriminelle, og derfor går de ut med råd til deg som skal ha hjemmepåske - og til deg som reiser bort og lar huset stå tomt.

UT PÅ PÅSKETUR?

• Be naboen melde fra til politiet om mistenkelig aktivitet. Si at de skal notere seg fremmede biler og personer i nabolaget som ikke passer inn i daglig mønster eller av naturlige påskegjester.

• Lås dører og vinduer før langtur og også om du bare er i hagen eller på verandaen.

• Be noen om å ta inn post og søppeldunk om du drar. Avbestille faste leveranser.

• La noen lys stå på i huset om det blir mørkt før du kommer hjem. Bruk tidsur (timer).

• Ikke legg verdisaker slik at de lett kan sees av de som står ute.

• Rydd vekk stigen og andre verktøy som ligger ute.

• Ikke la reservenøkler ligge "gjemt" på innlysende gjemmesteder som i blomsterpotte eller postkassa – en tyv kan alt om slike.

• Vurdere installasjon av innbruddsalarm eller opprette avtale med vaktselskap.

• Registrere serienummer på verdigjenstander som har dette.

• Ting som du/familien er ekstra redd for bør merkes og fotograferes.

• Ikke publisere på sosiale medier at du blir borte i påska.

ER DU HJEMME I PÅSKA?

Mistenker du at noe ikke er som det skal være, kan du ta kontakt med politiet på 02800. Ikke tenk at du eller naboen bryr oss med uvesentligheter eller at andre alt har sagt fra.

Ikke plikt å åpne døra

Om noen ringer på har du ikke plikt til å åpne. Sjekk om det er noen du kjenner og som du venter besøk av. Selvsagt er ikke alle fremmede ute i ulovlige ærend. Det er mange som har en helt gyldig grunn til å dukke opp i nabolaget som håndverkere og ansatte i andre serviceyrker. Men de som er uærlige kan utnytte dette og late som at de har en gyldig grunn til å være tilstede.

Ikke bli flau om det viser seg at det ikke var grunn til mistanke. Tenk heller på hva som kunne ha hendt om du ikke sa fra.

Kjennetegn på personer

- Hvem var det du observerte?

- Var det noe spesielt du la merke til?

- Hvor og når observerte du den mistenkelige adferden?

Kjennetegn på kjøretøy

- Bilnummer (viktigst)!

- Type bil og gjerne årsmodell?

- Kjennetegn som farge, 2-dørs, 4-dørs, van, SUV, firhjulstrekk, tilhengerfeste?

- Passasjerer (hvor mange var i bilen)?

- Logoer, skader på bilen (noe annet uvanlig)

- Ta gjerne et bilde - men kun om dette er greit uten å provosere.