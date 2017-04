Katastrofemåling for Ap – jubelmåling for Sp

Senterpartiet går fram hele 4,7 prosentpoeng fra mars, viser TV 2-målingen. Ikke siden målingene før folkeavstemningen om EU i 1994 har Senterpartiet gjort det bedre på målingene fra Kantar TNS (tidligere Norsk Gallup).

Samtidig faller Arbeiderpartiet som en stein. Partiet går tilbake hele 3,6 prosentpoeng, til 28,9 prosent, bare fem måneder før stortingsvalget.

Utslagene er også dramatiske for regjeringens samarbeidspartier, både Kristelig Folkeparti og Venstre er under sperregrensen med 3,9 og 3,2 prosent. KrF faller hele 1,5 prosentpoeng, mens Venstre går ned 0,4. Det gir de to partiene bare fem plasser på Stortinget, ned fra dagens 19.

Høyre får en oppslutning på 24,2 prosent (+ 0,5) mens Fremskrittspartiet ender på 12,1 (- 1,1). Sosialistisk Venstreparti står på stedet hvil med 4,7 prosent. Det gir Høyre 46 mandater og Frp 23, i dag har de regjeringspartiene 48 og 29 stortingsplasser.

Regjeringsskifte

Dersom det var valg i dag, ville det vært flertall for regjeringsskifte, men Arbeiderpartiet ville bare fått 54 mandater på Stortinget, ett mindre enn de har i dag. Senterpartiet ville tredoblet sin stortingsgruppe fra 10 til 30 representanter.

De to partiene ville dermed fått 84 mandater og kun trengt støtte fra en enslig representant for å få flertall. Den støtten kunne de hentet både fra SV, KrF, Venstre, Rødt og MDG.

De Grønne får 3,1 prosent mens Rødt får 1,7 prosent. Feilmarginen på målingen er på mellom 1,2 og 2,4 prosentpoeng.

Nest størst i nord

På en meningsmåling for Nord-Norge, publisert i Nordlys onsdag, en måling avisen omtaler som "sensasjonell", får Senterpartiet 21 prosent, opp fra 12,5 prosent i en tilsvarende Nordlys-måling fra januar. Partiet er dermed det nest største i landsdelen.

Arbeiderpartiet får 31,9 prosent, et fall på 7,6 prosentpoeng siden januar. Høyre får 14,5 prosent og Frp 10,5 prosent, noe ned fra januar, men fallet er godt innenfor feilmarginene.