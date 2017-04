Her kan du stå på ski i påska!

Værvarselet for Molde gir ikke særlig grunnlag for håp for skientusiaster som ønsker seg skiføre her lokalt i påska.

Skal du kjøre slalåm eller stå på brett, må du belage deg på å reise bort. For både Tusten og Ørskogfjell Skisenter holder stengt på grunn av for lite snø i bakkene.

Bjorli

Det nærmeste sikre alternativet for romsdalinger denne påska er trolig Bjorli. Det er plussgrader også der nå, men fra tirsdag i påskeuka er det meldt minusgrader og oppholdsvær.

– Vi er klare til påske her på Bjorli. Vi har hatt utrolig mye snø gjennom hele sesongen og har et godt grunnlag for påska, sier Pernille Melbye ved Bjorli Skisenter.

– Alle seks heisene og de elleve nedfarter holdes åpent hver dag gjennom hele påska. Vi kommer også til å ha massevis med aktiviteter gjennom påskeuka, forteller hun.

På Bjorli Skisenter har de nå holdt åpent hver dag siden de åpnet sesongen for fem og en halv måned siden.

– Vi har hatt en god sesong og vi gleder oss til påske, sier Melbye.

Oppdal

Også på Oppdal vil de holde anleggene åpne i påska, selv om det begynner å minke på med snøen her.

– Alle trekkene er åpne og det er fine forhold. Vi har nok snø til å holde åpent i påska, sier driftsansvarlig Arnt Gulaker til Rbnett.

– Løypene i heisanleggene er helt fine. Det som er mer spennende er samkjøringa mellom de tre ulike anleggene, men vi satser på at vi klarer å holde dem åpne. Og akkurat nå så snør det, så det lover bra, sier han.

– Vi kommer nok til å holde åpent Vangslia og Ådalen ei uke etter påske også. Stølen og Hovden blir stengt ned etter andre påskedag.

Sunnmøre

Flere av skianleggene på Sunnmøre melder også om fine forhold. Både på Strandafjellet, i Stordal og i Sykkylven holder skisentrene åpent gjennom hele påska.

Mest snø er det på Stranda Skisenter som melder om over en meter med snø.

Her har du oversikten over våre nærmeste alpinsenter:

Bjorli Skisenter: 80-110 cm med snø. Seks trekk/heiser holdes åpne alle dager i påska kl. 10-16.

Oppdal (Vangslia, Stølen, Hovden): 30-50 cm med snø. 13-14 trekk/heiser holdes åpne alle dager i påska kl. 10-16.

Stordal Alpinsenter: 80 cm med snø. Tre trekk/heiser holdes åpne alle dager i påska kl. 1030-1630, med forbehold om at snøen ikke forsvinner.

Stranda Skisenter: 100-110 cm med snø. Sju trekk/heiser holdes åpne alle dager i påska kl. 10-16.

Sunnmørsalpane Skiarena, Sykkylven: 40-60 cm med snø. Tre trekk/heiser holdes åpne alle dager i påska kl. 10-17.

Tusten Skisenter: Stengt pga. lite snø.

Ørskogfjell Skisenter: Stengt pga. lite snø.

Rauma Skisenter (Skorgedalen): Stengt pga. lite snø.

Informasjonen er hentet fra skiinfo.no og de ulike hjemmesidene til skisentrene.