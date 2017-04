– Molde kan bli verdens beste plass for jenteturer

MOLDE: – Jenter er opptatt av «value for money», sa reiselivsjournalisten Odd Roar Lange på temamøtet Molde Næringsforum hadde om reiseliv torsdag. Han utfordrer Molde til å satse bevisst på et reiselivsmarked som er i vekst, nemlig kvinner på tur.

Av menn, for menn

– Jeg er skeptisk til at menn skal planlegge og definere hva kvinner skal oppleve i Molde. Reiselivsproduktet Molde er designet av menn, for menn, og så får kvinnene tilpasse seg som best de kan. Her bommer Molde, forklarer Odd Roar Lange.

Skal Molde få sin del av et voksende reiselivsmarked, må Molde spisse produktet; sikte seg inn mot spesielle deler av markedet. Kvinneturisme er et slikt markedssegment, mener Lange.

Jenteturer et uoppdaget marked

– Det er jo i utgangspunktet ikke noe unikt med Molde. Her er fjell og fjorder og sjø og stein, akkurat som det finnes langs hele kysten. Molde må legge opp til å nå et spesielt marked. Et slikt, uoppdaget marked, er kvinner på tur. Kall det gjerne jenteturer, forklarer han.

– Hva skal kvinner på jentetur til Molde oppleve her?

– Det handler om å pakke opplevelsene slik at det blir attraktivt for kvinner å dra på jentetur til Molde. Her kan være kulturopplevelser, foredrag om tema kvinner synes er interessant, shopping, spa, hoteller og aktiviteter. Molde må sette sammen dette til en pakke. Den første byen som tar damene på alvor, og legger opp egne reiselivsopplevelser for damer, vinner markedet, sier Odd Roar Lange.

Han nevner eksempler på opplevelser: Foredrag om kosthold, trening, gode mat- og vinopplevelser. Spa og utflukter.

Beregnet for kvinner

– Noe av det vi mannfolk synes er dumt fordi vi ikke forstår det, setter damer stor pris på. Fyller du en pub med fotball og mannfolk, kommer det ikke damer dit. Fyller du derimot en pub med damer, trives både damer og menn, sier Lange.

På frokostmøtet til Molde Næringsforum utfordret Odd Roar Lange næringslivet med at Molde har en uklar profil når det gjelder reiselivet.

Ønsker turistsjef i Molde

– Vi har litt av hvert, omtrent som ei godteskål. Kundene som kommer hit, vil ha et helhetlig produkt. Molde mangler også en masterplan for reiselivet. Det er i en slik masterplan at satsing på markeder som jenteturer må beskrives. Dessuten: Molde trenger å få tilbake en egen turistsjef, mener Odd Roar Lange.