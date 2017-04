MOLDE: – For mange er alkoholen en stor del av det å være russ og feire at vi er ferdig med 13 års skolegang, sier Nadia Frostad ved Akademiet. Hun tror skjenkereglene kan resultere i at russen samler seg på områder hvor ingen har kontroll på hva de holder på med.

– Det kan også føre til at færre drar på de ulike landstreffene. Dette er veldig uheldig, da mange gleder seg lenge i forkant, sier Frostad.

– Skal ikke drive klappjakt på russen – Vi skal ikke lete opp dem som drikker alkohol. Men russen må være bevisst på at russetida ikke gir dem noen straffefrihet.

Emil Skrede ved Romsdal videregående sier det er kjipt når en slik beskjed kommer så tett på landstreffene, som mange allerede har kjøpt billetter til.

– Det kan fort bli dyrt å kjøpe drikke på selve treffet, sier han.

Mathias Rypdal Flølo ved Molde videregående ser både negative og positive sider ved innskjerpingene.

– Det er selvfølgelig veldig kjipt både for meg sjøl og resten av russen. Men det er vel en mulighet for at antall lovbrudd og skader går ned på grunn av dette, og det er jo positivt, sier han.

De tre presidentene påpeker at russen alltid har hatt et godt samarbeid med Molde-politiet.

– Det er dumt at en slik nyhet kommer kun en liten måned før russetida begynner, men vi må bare gjøre det beste ut av det, sier Frostad.