Midsunding blir polar-direktør

Ole Arve Misund (59) fra Midsund er utnevnt til ny direktør for Norsk Polarinstitutt.

– Med Ole Arve Misund får Polarinstituttet en direktør med solid leder- og forskererfaring og med god kjennskap til polarområdene, sier klima- og miljøminister Vidar Helgesen (H).

Misund har vært administrerende direktør ved Universitetssenteret på Svalbard og kommer nå fra stillingen som direktør for Nasjonalt institutt for ernærings- og sjømatforskning (NIFES).

– Det er viktig at Norsk Polarinstitutt videreutvikles som en moderne og fremtidsrettet virksomhet som fortsetter å levere forskningsbasert kunnskap om klima- og miljøstatus i polarområdene. Instituttet skal også være en aktiv formidler av forskningsresultater til alle forvaltningsnivåer, næringsliv, skoleverk, og et bredt publikum. Det er jeg overbevist om at Polarinstituttet vil gjøre under Misunds ledelse, sier Helgesen.

Norsk Polarinstitutt er Norges sentrale institutt for forskning, miljøovervåking og kartlegging i Arktis og Antarktis.