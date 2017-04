Lønset – Hjelset får 600 millioner kroner

NTP ble presentert onsdag klokka 12. Hele transportplana, som regjeringa har fått støtte fra Venstre og KrF på, har en ramme på rundt 1.000 milliarder kroner.

Plana gjelder for 12 år – for perioden 2018–2029. NTP definerer satsingen innen veg, jernbane, luftfart og kystformål.

Dahl tror «hele pakka» kommer nå Torgeir Dahl (H) tror NTP-framleggelsen før påske vil gi full pott til Molde og Møreaksen.

Tidligere har det blitt kjent blant annet at regjeringa vil sette av penger til Møreaksen i siste NTP-periode (seks milliarder kroner), samt gi mulighet for lånefinansiering av inntil to milliarder kroner mot slutten av første periode, det vil si rundt 2022–2023.

E39 Bolsønes–Årø blir tilgodesett med 900 millioner kroner i siste periode (2024–2029). Her skal bompengefinansieringen utgjøre 1,2 milliarder kroner.

600 millioner

Nytt fra onsdagens NTP-presentasjon er at strekninga Lønset – Hjelset skal tilgodeses med 600 millioner kroner i første periode. Strekninga blir oppgradert i forbindelse med byggingen av fellessjukehuset på Hjelset. I tillegg til 600 millioner kroner i statlige midler, ser regjeringa og støttepartiene for seg at 750 millioner kroner skal komme gjennom bompengefinansiering i perioden.

– Møre og Romsdal har i stor grad fått gjennomslag for sine ønsker. Det har vært viktig for regjeringen og samarbeidspartiene å lytte til lokale innspill og det er stor grad av sammenfall mellom de prioriteringene som fylkeskommunen har gjort og det som nå ligger inne i NTP, sier Helge Orten (H) i en kommentar.

– Godt fornøyd

KrF-representant Steinar Reiten mener Møre og Romsdal er blant vinnerne i denne NTP-rulleringen:

– Prioriteringene er fullt ut i samsvar med høringsuttalelsen som fylkestinget avga til grunnlagsdokumentet fra fagetatene i juni i fjor. Når vi nå ser samsvar mellom bestilling fra fylket og hva som er levert, er det ikke tvil om at Møre og Romsdal er en av de store vinnerne i NTP, sier han.

Også Venstres Pål Farstad skryter:

– Jeg er godt fornøyd med resultatet for Møre og Romsdal. Vi har fått god uttelling. For meg har det vært svært viktig å få på plass E39 Betna-Stormyra slik at den kan få oppstart allerede neste år, samt Gjøsundet fiskerihavn. Det er også gledelig å se at vi får sørget for viktige rassikringsprosjekter på Rv70 og E39, samtidig som vi fortsetter satsingen på vedlikehold, sier Farstad.