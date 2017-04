Fengsla etter narko-beslag

Ein mann i slutten av 30-åra er varetektsfengsla til 29. april etter at politiet har beslaglagt over to kg amfetamin og eit halvt kg hasj frå mannen. Det melder politiet på Søre Sunnmøre.

Beslaget er gjort i samband med to ransakingar i mars. Første gongen vart mannen kontrollert på Austlandet. Han var då på veg til Volda i bil. Andre gongen gjorde politipatruljen beslag i Volda sentrum. Mannen hadde då kome frå Austlandet.

Mannen er busett i Volda og politiet meiner at det beslaglagde stoffet var tenkt distribuert på Søre Sunnmøre.

Lensmann Guttorm Hagen i Volda og Ørsta seier at politiet den siste tida har retta tenesta mot nokre miljø i Volda-området.

– Dei to store beslaga som vi gjorde, kom som eit resultat av godt politiarbeid på fleire nivå, sier Hagen i ei pressemelding.

Ut frå etterforsking som gjenstår seier politiet at dei ikkje kan gi fleire opplysingar no.