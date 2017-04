Får ikke nyte medbrakt drikke på treff

MOLDE: I et brev fra Politidirektoratet sendt til de norske politidistriktene, framgår det at russen ikke lenger kan ta med medbrakt alkohol på offentlige arrangement i russetida.

– Folk og kjøretøy må ransakes

Alle russearrangementene som skjer på offentlige steder må derfor fra og med i år ha skjenkebevilling. Dette gjelder blant annet på landstreffet på Lillehammer, som går av stabelen om nøyaktig en måned.

– Dette betyr at vi må løse årets russetreff på en annen måte enn vi har gjort tidligere. Innskjerpingen vil medføre at russen nå skal fratas all medbrakt alkohol. Arrangørene må ha et annet regime enn før, og sørge for at både folk og kjøretøy ransakes ved innpassering, sier Tord Linnerud ved ordensseksjonen i Lillehammer-politiet til Dagbladet, som først omtalte saka.

– Urettferdig

Ifølge Linnerud vil ikke dette bare ramme landstreffene, men også andre arrangement i russetida som skjer på offentlige steder, deriblant dåpen i starten av mai. Russepresidenten ved Akademiet er lite begeistret over innskjerpingene.

– Sjøl mener jeg at alkoholnekt kan virke veldig urettferdig ovenfor årets russekull, da det tidligere år har vært lov. For mange er alkoholen en stor del av det å være russ og feire at vi er ferdig med 13 års skolegang, sier Nadia Frostad.

Hun tror at skjenkereglene kan resultere i at russen samler seg på områder hvor ingen voksne kan ha kontroll på hva de holder på med.

– Alkonekt kan også føre til at færre drar på de ulike landstreffene. Dette er veldig uheldig, da mange gleder seg lenge i forkant, og ser fram til å møte russ fra hele landet, sier Frostad.

Sterke reaksjoner

Emil Skrede ved Romsdal videregående tror årets russ er skeptisk til de nye reglene.

– Jeg har snakket med noen medruss, og flere reagerte sterkt. Det er mange som allerede har kjøpt billetter til landstreffene. Da er det kjipt når en slik beskjed kommer såpass tett på. Det kan fort bli dyrt å kjøpe alkoholen på selve treffet, og dette kan i verste fall føre til at flere velger å ikke dra, sier han.

Mathias Rypdal Flølo ved Molde videregående tror dette er en negativ nyhet for de fleste russ å få. Sjøl ser han både negative og positive sider ved innskjerpingene.

– Selvfølgelig er det veldig kjipt både for meg sjøl og resten av russen at dette blir innført. Men det er vel en mulighet for at antall lovbrudd og skader går ned på grunn av dette, og det er jo positivt. For politiet blir nok jobben på landstreffene og generelt i russetida litt lettere. Jeg har stor tro på at vi sammen skal få til en super russefeiring også i år, sier han.

Godt samarbeid med politiet

Både Flølo, Skrede og Frostad påpeker at russen i Molde alltid har hatt et godt samarbeid med politiet for å gjøre russetida så bra og trygg som mulig.

– Det er litt dumt at Politidirektoratet kommer med en slik beskjed kun en måned før russetida begynner, men vi må bare gjøre det beste ut av det, sier Frostad.

Det har ikke lyktes Romsdals Budstikke onsdag å komme i kontakt med noen ved Molde politistasjon som kan uttale seg om og hvordan skjenkereglene vil ramme russearrangementene i Molde og omegn.

– Tydeliggjøring av regelverket

Ifølge Dagbladet er den så kalte innskjerpingen egentlig bare en tydeliggjøring av regelverket rundt drikking på offentlig plass. Politidirektoratet ber i brevet om at politidistriktene skal rette seg etter Helsedirektoratets tolkning av alkoholloven, skriver avisa.