Trøndelag sa ja til å vurdere Nordmøre

Arbeidsutvalget i Trøndelag fylkeskommune sa tirsdag ja til å vurdere henvendelsen fra Nordmøre om å bli en del av Trøndelag. Bare SV stemte mot forslaget. Det betyr at trønderne skal bruke det neste året til å vurdere om det er lurt å få med seg Nordmøre i det nye, sammenslåtte Trøndelag.

– Her har Trøndelag fått en henvendelse fra kommuner på Nordmøre om å ta del i et utredningsarbeid som kanskje kan vise at det er fornuftig for dem å bli en del av Trøndelag. Det støtter Høyre helhjertet opp om. Å få en faglig utredning som peker på fordeler og mulige ulemper, er fornuftig. Da får vi debatten på riktig spor, sier Henrik Kierulf (H) til NRK Trøndelag.

Kierulf vil ikke svare på om han mener Nordmøre bør bli en del av Trøndelag, men han er positiv til kommuner som ønsker å bli en del av Trøndelag.

Torgeir Strøm i SV mener at Trøndelag sender ut feil signaler både til Møre og Romsdal og til Stortinget ved å si ja til utredningsarbeidet.

– Vi ønsker ikke en Midt-Norge-kommune. Vi ønsker å være Trøndelag, sier Strøm til NRK.