Splittet om regiontilhørighet

En spørreundersøkelse Sentio har gjennomført for nettstedet KSU247 viser at folk på Nordmøre er djupt spilltet i spørsmålet om framtidig regiontilhørighet.

678 personer er spurt om hvilken regiontilhørighet de ønsker med følgende svaralternativer:

- "Søke tilhørighet til det nye Trøndelag"

- "Forbli eget fylke som idag, minus Rindal og muligens Halsa"

- "Hele Møre og Romsdal bør søke sammen med annen region"

- "Vet ikke"

De fleste spurte valgte ett av de to første svaralternativene.

Trøndelag sa ja til å vurdere Nordmøre Bare SV stemte mot da Trøndelags toppolitikere gikk inn for å vurdere henvendelsen.

Her sier flest ja til Trøndelag:

Kristiansund 56 %

Aure 74 %

Totalt ønsker 41 prosent av de spurte dette alternativet.

Disse sier klarest at de vil bli i Møre og Romsdal:

Eide 92 %

Averøy 73 %

Gjemnes 72 %

Tingvoll 79 %

Også i Sunndal og Surnadal mener flertallet at de vil få det best ved fortsatt å tilhøre Møre og Romsdal med henholdsvis 58 og 57 prosent av de spurte. Surnadal er den eneste av de seks kommunene som øsnkere å vurdere overgang til Trøndelag der det ikke er flertall for å søke nordover.

Store forskjeller

Seniorkonsulent Arve Østgaard i Sentio Research mener det er oppsiktsvekkende at 41 prosent ønsker å bytte fylke, da spørsmålet om regiontilhørighet ikke har opptatt folk i like stor grad i undersøkelser i andre deler av landet.

Han peker også på klare forskjeller i svarene fra de ulike kommunene.

– Kristiansund og Aure har signifikant flere som vil til Trøndelag enn de andre kommunene på Nordmøre, sier Østgaard til KSU 24/7. I kommunene Eide, Averøy, Gjemnes og Tingvoll er det motsatt, der er det signifikant flere som vil forbli i Møre og Romsdal enn i de andre kommunene, sier han til nettstedet som har bestilt undersøkelsen.

Flere menn enn kvinner som ønsker å skifte regionen, viser undersøkelsen.

- Sensasjonelt

En av dem som har kommentert undersøkelsen er næringslivsleder Knut S. Olsen i Kristiansund som tidligere har ivret for Trøndelag.

– Sensasjonelt at det er så mange som vil til Trøndelag så tidlig i utredningsprosessen, sier Knut S. Olsen. Jeg merker meg spesielt at 56 prosent av kristiansunderne ønsker seg nordover, dette bør få noen fylkespolitikere til å våkne, sier han til KSU247.