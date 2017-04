Sparket politimann – frikjent i retten

En mann i midten av 40-åra måtte nylig møte i Romsdal tingrett tiltalt for vold mot offentlig tjenestemann.

Skulle ta DNA-prøve

Mannen ble dømt for legemsfornærmelse tilbake i 2014, og som et resultat av dette besluttet politiet at han skulle avgi en prøve til DNA-registeret.

Politiet tok kontakt med ham for å høre om han ville avgi prøven, men dette sa han nei til. Han klaget på beslutningen, men statsadvokaten tok ikke klagen til følge.

Våren 2016 tok politiet på nytt kontakt med mannen, men han sa fortsatt at det ikke var aktuelt å avgi en slike prøve frivillig.

Ville ikke

Utpå høsten i fjor dro likevel en politipatrulje for å ta DNA-prøve av mannen. De oppsøkte ham i kjæresten bopel der det rimelig straks ble en konfrontasjon. Da en av politimennene fant fram esken med prøveutstyr, gjorde mannen et utfall med hånda slik at utstyret falt på gulvet.

Ble holdt nede

Politimennene la ham deretter ned på gulvet og tok på ham håndjern. Da en av politimennene forsøkte å føre en vattpinne inn i munnen på ham, fikk politimannen et spark i leggen.

Mannen ble deretter kjørt til arresten i Molde, hvor advokaten hans etter hvert rådet ham til å avgi DNA-prøven, noe han så gjorde.

Utøvde vold

Retten fant det bevist at mannen motsatte seg DNA-prøvetaking og at «tiltalte har øvet vold mot» politimannen som forsøkte å ta prøven.

Likevel ble han ikke dømt. Dette fordi det ikke kunne bevises at sparket skjedde med hensikt. Tiltalte sa nemlig til sitt forsvar at han fikk vondt da han ble holdt nede av politiet, og at han måtte rette på foten for å redusere smerten. Det var dette som egentlig skjedde da politimannen ble «sparket», sa mannen.

Strenge krav til bevis

Den fornærmede politimannen tok bilde av foten sin for å vise at kneet var blitt rødt og opphovnet, men dette vistes ikke på bildet, så han valgte å slette det.

Politimennene ga dessuten hver sin forklaring på nøyaktig når sparket skjedde.

«Ut fra de strenge beviskrav som gjelder i straffesaker, finner retten […] ikke tilstrekkelig bevist at tiltalte forsettlig har overtrådt tiltalens bestemmelse», heter det i dommen.

Siden mannen ble frikjent slapp han også å betale saksomkostningene.

Romsdal tingrett ble ledet av sorenskriver Svein Eikrem.