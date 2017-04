Full krangel om nasjonal transportplan

Onsdag er det framlegging av nasjonal transportplan og pressen er invitert til å møte representanter fra regjerings- og støttepartiene på fylkeshuset i Molde klokka 12.

De har tidligere fått kritikk for å presentere kun deler av transportplanen og at de dermed har gjort det vanskelig å se helheten.

– Kommer mer

Stortingsrepresentant Helge Orten (H) holder foreløpig kortene tett til brystet. På spørsmål fra Romsdals Budstikke om det kommer mer på NTP til Møre og Romsdal enn det som tidligere er "lekket" svarer han slik.

- Nå skal vi presentere helheten, og det er jo mer enn bare deler av den. Så svaret er vel egentlig ja.

Det er knyttet spenning til om ny vei strekningen Lønset-Hjelset er på NTP som presenteres onsdag.

Botten: – Gammelt nytt

Arbeiderpartiets Else-May Botten er ikke imponert over det regjeringen har presentert så langt. Hun mener det meste er gammelt nytt som lå inne i vegbudsjettene, og har stilt et skriftlig spørsmål til statsråd Ketil Solvik-Olsen om dette. Det tok tre uker før hun fikk svar, skriver VG.

– Nå har det tatt så lang tid at jeg mistenker at den egentlige årsaken er at dette er informasjon Ketil Solvik-Olsen ikke vil ha ut i offentligheten før han legger frem transportplanen, sier Botten til VG.

LESERINNLEGG «Nytt på nytt-NTP» Else-May Botten (Ap): – Gamle prosjekt lanseres som nye.

– Jeg har aldri opplevd lignende. Det er en arroganse jeg ikke finner meg i. Jeg mistenker at det ligger politiske hensyn bak, sier hun.

Beklager

Svaret skulle etter reglene ha kommet etter seks dager, men kom først etter at VG kontaktet Samferdselsdepartementet tirsdag.

– Vi gjør vårt ytterste for å svare ut spørsmål fra Stortinget så raskt som mulig og selvsagt innenfor de vanlige tidsfrister. Representanten Botten har nå fått svar, men jeg beklager på det sterkeste at tidsfristen ikke ble holdt, skriver Solvik-Olsen i en e-post til VG, og legger til:

– Jeg kan samtidig berolige Botten med at regjeringen ikke har noen grunn til å skjemmes over resultatene i samferdselssatsingen, slik hun antyder til VG. Samferdselsbudsjettet er økt med over 20 milliarder kroner under dagens regjering, tilsvarende vekst på cirka 50 prosent.