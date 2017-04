Dahl provosert av Sørheims uttalelser

Det er Tidens Krav som skriver om en ordveksling som fant sted under et møte i fylkesutvalget mandag. Torgeir Dahl (H) sa her at han reagerte på kollega i fylkesutvalget, Kristin Sørheim (Sp), sine uttalelser i Sunnmørsposten i slutten av mars.

Skapte debatt

– Jeg mener også at Møreaksen er et høgt ønsket prosjekt i fylket, men jeg ser det som viktigere å få penger til vedlikehold enn å forsere E39, sa Sørheim til Sunnmørsposten da.

Dette har flere reagert på, deriblant Helge Orten (H). Sørheim har svart Orten at han «kan ta det helt med ro på vegne av Møreaksen», fordi Senterpartiets to toppkandidater i stortingsvalget til høsten, Jenny Klinge og Geir Inge Lien, er blant Møreaksens fremste forkjempere.

– Viktig å stå samla

Torgeir Dahl var likevel ikke helt tilfreds under fylkesutvalgets møte mandag, ifølge TK.no:

– Det er et spørsmål om hvordan vi framstår utad. Når man har posisjonen som leder for samferdselsutvalget representerer man fylkeskommunen. Vi har et vedtak om å prioritere Møreaksen som det viktigste fjordkryssingsprosjektet. Da er det viktig å stå samla, og det gjorde vi. Så går samferdselslederen ut og sier at dette er feil prioritering. Er det slik vi skal framstå i tillitsverv i fylkeskommunen, spurte Dahl, ifølge Tidens Krav.

Kristin Sørheim svarte at hun ikke kunne se å ha uttalt noe som er i strid med fylkeskommunens vedtak.

– På direkte spørsmål om kampsakene til Senterpartiet svarte jeg vedlikehold. I fylkestinget har vi sagt at Møreaksen er prioritet nummer én. Du kan være helt trygg på at vi står på fylkestinget sitt vedtak, svarte Sørheim til dette.