Christie skal bygge boliger på Moa

Christie & Opsahl har skrevet kontrakt om bygging av over 80 leiligheter i et nytt prosjekt like ved kjøpesentrene på Moa. Kontrakten er på 190 millioner kroner ekskl mva, og det er Wenaas Kapital og Finansgruppen Eiendom som står bak prosjektet.

Storkontrakten kommer i tillegg til flere andre nye kontrakter som Christie & Opsahl har tegnet det første kvartalet. Melsgjerdet bru på Sunnmøre, kontrollstasjonen på Marstein, Fannebo borettslag i Molde og et bekkeinntak i Langdøla er andre prosjekt som har kommet til, og totalt har selskapet nye kontrakter verd 320 millioner kroner dette kvartalet.

Christie & Opsahl venter ytterligere regional vekst på Sunnmøre og vekst også nasjonalt. I en pressemelding skriver de at de må øke staben og søker etter tekniske funksjonærer for å styrke byggavdelingen på Sunnmøre og avdelingen for anleggsbetong nasjonalt. Selskapet har i dag 110 medarbeidere, hvorav 30 er ingeniører og sivilingeniører. De omsetter for ca 400 millioner kroner pr. år, og har kontor i Ålesund og Åndalsnes i tillegg til hovedkontoret i Molde.

Det store boligprosjektet heter Midtmoa, og leilighetene blir lagt ut for salg med det første.