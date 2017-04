– Skjærtorsdag, langfredag og 2. påskedag er hentedager som forsvinner, og da må vi ta det igjen andre dager. Vanligvis er det bare de som har hatt hentedag torsdag, fredag og mandag som har blitt berørt, men i år skyver vi på hentingen for dem som normalt får hentet avfall mandag, tirsdag og onsdag også, forteller informasjonsrådgiverArne Buset i RIR.

Han forklarer det med en ønske om å ikke skape for langt opphold uten henting for dem som normalt skulle fått hentet søppel midt i påskehøgtida. En liten forskyving av hentingen for alle, framfor stor forskyving for noen få, har blitt løsningen.

Kan hentes tidligere

– De fleste får hentet søpla si tidligere enn opprinnelig hentedag. De som normalt får hentet søpla på mandag, kan få hentet den allerede på førstkommende lørdag, forteller Buset.

Han anbefaler alle å gå inn på rir.no, eller i appen med hentekalender. Der er det oppdatert henteplan, og med app på telefonen er det mulig å få varsling, for eksempel kvelden før. Boligeiere blir også informert om endringene på SMS.

Det viktigste budskapet er at alle må følge med på søppelhentingen, fordi det blir endring for alle.

Nye dunker til høsten

RIR har tidligere annonsert at de skal begynne å hente glass og metallavfall i egen dunk heime hos abonnentene i løpet av 2017. Buset informerer om at det er innspurt på anbudsrunden for leverandører av dunker denne uka, og at de regner med å få første levering av dunker til Molde før sommeren.

– Deretter må dunkene monteres her av oss, vi må sette på hjul og lokkene før vi kan kjøre dem ut. Vi tror vi skal begynne å kjøre ut de første dunkene rett før eller etter sommerferien. Utover høsten vil hentingen av disse dunkene starte, sier Buset.

Bare utkjøring og levering av de femten tusen nye dunkene vil ta sin tid. Målsettingen er at alle skal ha fått dunkene før jul. Planen er at dunkene med glass og metall blir hentet hver åttende uke når alt er i rute.