Se hvilke boliger som ble solgt i mars

En enebolig i Sirivegen ble det dyreste boligkjøpet i Romsdal i mars. Huset gikk for 5,7 millioner kroner og ble det eneste huset til over 5 millioner denne måneden. Tre boliger gikk for over fire millioner - alle i Molde. To hus i Elnesvågen ble de dyreste utenfor Molde. Husene, som ligger i Nedre Haukåsvegen gikk for godt over 3,5 millioner.

I Ålesund gikk ett hus for 8 millioner kroner og ble fylkets dyreste denne måneden. To boliger gikk for over 6 millioner, mens ytterligere tre gikk for over 5 millioner kroner.

I Kristiansund er to boligprosjekt solgt for over seks millioner kroner, mens tre boliger er solgt for over 4 millioner. En av boligene er en eiendom som Silje Solskjær kjøpte i april 2015. Nå blir den overtatt av tidligere prest i Fræna, Sindre Stabell Kulø, og Kirsti Guvsam.