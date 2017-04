Nav-svindel i utlandet for nær 160 millioner kroner

Dagsavisen skriver at misbruk av dagpenger og arbeidsavklaringspenger er der det syndes mest. Blant flere kontrolltiltak kan Nav sjekke om meldekort er sendt inn fra en datamaskin i Norge eller utlandet. Etaten kan også få innsyn i kontobevegelser for å se hvor bankkortet brukes.

– Nav har spesialisert arbeidet med å avdekke trygdesvindel i utlandet. Vi har en gruppe på i overkant av ti årsverk som jobber med det nå, sier direktør Sverre Lindahl i Nav Kontroll.

Siden 2011 har Nav anmeldt 71 trygdemottakere for svindel av til sammen 17 millioner kroner i Sverige. Thailand er nummer to på listen med 66 personer anmeldt for å ha svindlet 14,5 millioner kroner. I Spania ble det anmeldt svindel for 8,7 millioner kroner.

– Om lag 85 prosent av anmeldelsene våre blir etterforsket av politiet, og det blir tatt ut tiltale. Av disse blir 98 prosent dømt, sier Lindahl.

Det er ikke ulovlig for arbeidssøkere å ta ferie, men da skal man melde fra slik at stønaden stoppes for den perioden. Personer som har mottatt stønad i mer enn 52 uker, får derimot inntil fire uker ferie med stønad.