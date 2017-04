Kripos oppfordrer flere til å anmelde datakriminalitet

– Vi ser en stor økning av kriminalitet begått via nett, og mot datasystemer. Angrepene er mer sofistikerte og avanserte, sier Håvard Aalmo, leder for seksjon for datakriminalitet i Kripos, til NRK.

Aalmo mener flere vil bli utsatt for datakriminalitet i tiden framover, spesielt løsepengevirus, såkalt direktørsvindel og phishing.

Kripos ser også en økning i tjenestenektangrep mot bedrifter. Slike angrep har til hensikt å skape ustabilitet i nettet eller å få tjenester til å bryte sammen. Mørketallsundersøkelsen for 2016 fra Næringslivets sikkerhetsråd viste imidlertid at bare én av ti bedrifter som utsettes for datakriminalitet, anmelder.

– Det er en stor underrapportering. Det er viktig at både folk og bedrifter anmelder til politiet, sier Aalmo.

Telenor ble utsatt for 3.600 dataangrep i fjor, i tillegg til utallige svindelforsøk, men leverte bare inn 47 anmeldelser. Siden februar har flere hundre tusen nordmenn mottatt en svindelepost som inneholder løsepengevirus, der kriminelle oppgir utgir seg for å være Telenor.

Sikkerhetsansvarlig Caroline Lunde hos Telenor sier de blir utsatt for så mye datakriminalitet at de ikke har tid til å anmelde.

– Vi prioriterer heller ressursene våre på å sørge for at kundene våre ikke lider skade, sier Lunde.