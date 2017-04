Helseleder: – Ny spesialistutdanning vil gå ut over mindre sykehus

– Vi trenger ikke flere medisinske spesialiteter, men en spesialistutdanning som gir trygghet for vaktordninger i mindre sykehus, sier Vorland til Nationen.

Forslaget fra Helsedirektoratet innebærer at raskere spesialisering skal imøtekomme det økte behovet for spesialister, samtidig som felles opplæring i generell kirurgi droppes.

Norsk kirurgisk forening og Forening for unge norske kirurger sier dette vil føre til at mindre sykehus ikke vil klare å opprettholde akuttberedskap og vaktordninger. Vorland mener forslaget er tilpasset sykehus med mange pasienter, der en kan ha flere vaktlag med ulike legespesialister ved siden av hverandre. Det vil ikke være mulig ved landets 15–20 minste sykehus.

– Jeg synes ikke spesialistutdanningen skal styre sykehusstrukturen, men tilpasses sykehusstrukturen.

KrF og Senterpartiet har levert inn to representantforslag på Stortinget, med mål om å hindre at norske legespesialister blir for spesialiserte. Ap vurderer forslagene. Helse- og omsorgsminister Bent Høie (H) har sagt til Nationen at han forutsetter at norske akuttsykehus får nok kompetente kirurger også i framtida.