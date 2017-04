Eksklusiv ingeniørtrio i Midsund

MIDSUND: – Så vidt vi vet er vi de eneste kvinnelige sveiseingeniørene i fylket. De fleste befinner seg rundt Stavanger og Bergen, sier Yendami Petit Sjøvik (33), leder for sveiseteknisk avdeling ved Nordvest Inspeksjon AS på Midsund.

Tre av landets 36 kvinnelige sveiseingeniører bor på Midsund. Inger Anne Overå (26) har nylig startet Nybonia Marine, hvor hun er daglig leder og har fire ansatte. Hun leier seg også ut som konsulent til sveisematerialprodusenten Elga. Sibylle Hermert (53) jobbet tidligere på Nordvest Inspeksjon AS, men er nå arbeidsledig som følge av nedbemanning.

«Den gamle skolen»

Sveiseingeniørers fremste oppgaver er å bistå med kunnskap om materialer, sveisemetallurgi, korrosjon og kvalitetskrav i sveiseprosessen for å sørge for trygge og sikre konstruksjoner. Arbeidsområdene er i verftsindustrien, olje- og gassindustrien og på stålkonstruksjoner, som bruer og bygninger.

– Det er en mannsdominert bransje. Hvilke tilbakemeldinger får dere?

– Stort sett er folk positive. Så har man alltids noen menn av «den gamle skolen», som lurer på hva en ung kvinne kan lære dem ..., sier Overå.

– Vi har et stort ansvar for at kvalitetskrav skal være oppfylt. Derfor er det viktig at vi er tydelige og ikke redde for å stikke oss ut. Sjøltilliten kommer fra kompetansen og kunnskapen, sier Sjøvik.

Har industrien rundt seg

– Hvorfor tar ikke flere kvinner sveiseingeniørutdanning?

– Det har nok med interesse å gjøre. Vi har hatt industrien rundt oss, og har hatt arbeidsgivere som har ønsket - og betalt for - videreutdanning. Dermed blir valget enklere. Sveiseyrket generelt har dårlig rekruttering, noe som vil få konsekvenser for Norge som industrinasjon. Skal norske bedrifter være konkurransedyktige må det satses på å levere norske kvalitetsprodukt, sier de.

Midsund Bruk-effekten

I tillegg til å være sveiseingeniører har de følgende til felles: Samtlige har tidligere jobbet på Midsund Bruk, og trekker fram bedriften som avgjørende for at de valgte sveiseingeniøryrket.

– Interessen for sveisefaget ble vekket på Midsund Bruk. Sveiseingeniør Olav Tangen har vært en mentor for oss alle. Jeg må også trekke fram I. P. Huses tidligere sveiseingeniør, Trygve Følgerø, sier Sjøvik.

Mentor

Vi plinger på luren til Olav Tangen, for å høre hva han synes om å bli kalt mentor:

– Så hyggelig! Jo da, jeg prøvde vel å få dem interessert i faget – og det kan virke som om jeg lyktes. Midsund Bruk er en bedrift som driver med til dels avanserte metoder i sveisefaget. Det er bra det står sveiseingeniører klar til å ta over. Jeg blir jo sjøl pensjonist om noen år, sier Tangen.

Nummer tolv i Norge

Sjøvik og Overå er maskiningeniører med videreutdanning fra Universitetet i Agder og Høgskolen i Stord, og søkte om godkjenning for å bli International Welding Engineer. Hermert er utdannet ingeniør i maskinbygging og tok videreutdanning på et tysk universitet hvor hun automatisk fikk tittelen International Welding Engineer i 2013. Yrkestittelen gjør at de kan jobbe over hele verden.

– Hvorfor sveiseingeniør?

– Det er et spennende fagfelt, med mye å dykke ned i. Det er stort og snevert på samme tid, sier Overå.

– Industrien har hatt tøffe kår de siste åra...?

– Jeg tror vi må over til 2018 før det snur. Men om man er villig til å flytte på seg klarer man å få jobb som sveiseingeniør i dagens marked. Bedrifter som produserer lastbærende stålkonstruksjoner på land er lovpålagt å CE-merke sine produkt. Disse har behov for kompetansen til en sveiseingeniør, sier Sjøvik.

– Sveiseyrket har vært mannsdominert

Dag Syvertsen i Norsk sveiseteknisk forbund tror antallet kvinnelige sveiseingeniører kommer til å stige.

Det er 312 sveiseingeniører (International Welding Engineer) i Norge. 36 av dem er kvinner, ifølge Dag Syvertsen, daglig leder i Norsk Sveiseteknisk forbund

– Hvorfor så få kvinnelige sveiseingeniører?

– Det har nok med tradisjon å gjøre. Sveiseyrket har vært mannsdominert. Samtidig øker andelen kvinner på kursene. Årsaka kan være at kravet for å komme inn på sveiseingeniørstudiet er at man har bachelor eller høgere utdanning i relevant fagkrets. Andelen kvinner på disse utdanningsretningene øker, og en følge av dette er økende antall kvinnelige sveiseingeniører, sier Syvertsen.

– Hvordan er markedet for sveiseingeniører i Norge i dag?

– Det er litt preget av situasjonen i olje- og gassnæringen, men jeg tror det likevel er et underskudd på sveiseingeniører. Mye av den mekaniske industrien, som for eksempel brukonstruksjoner og andre krevende oppdrag krever denne kompetansen i egne rekker, sier Syvertsen.