Bare én av ti norske forskere støtter Frp og Høyre

Bare 1,1 prosent av medlemmene i Forskerforbundet sier de vil stemme Frp, mens 9,1 prosent vil stemme Høyre, viser en medlemsundersøkelse som forbundet gjennomførte i slutten av januar, skriver Forskerforum.

I resten av befolkningen hadde Frp i januar en oppslutning på omkring 14 prosent i januar.

Samtidig sier 8,2 prosent at de vil stemme på MDG, som har en oppslutning på rundt 2,5 prosent i resten av befolkningen.

Over 7.000 medlemmer i Forskerforbundet svarte på undersøkelsen. 7,5 prosent sier de ville stemt Venstre. Samtidig svarer 11,4 prosent at de stemte på Venstre ved forrige stortingsvalg. Venstre har altså tilsynelatende mistet hver tredje velger blant Forskerforbundets medlemmer. Dette bør bekymre Venstre, mener professor Frank Aarebrot i sammenlignende politikk.

– Dette er en gruppe som lett kunne vært Venstres kjernevelgere. Et såpass stort fall er et faresignal for partiet, sier han.

Arbeiderpartiet har en oppslutning på 34,6 prosent hos forskerne, SV har 15,8 prosent og Rødt har 5,7 prosent. Senterpartiet får 3,9 prosent, mens Kristelig Folkeparti får 2,7 prosent,

Forskerforbundet er landets største fag- og interesseorganisasjon for ansatte i forskning, høyere utdanning og kunnskapsformidling, med 21.000 medlemmer. 71 prosent er ansatt i en vitenskapelig stilling, og 23,5 prosent i administrativ stilling.