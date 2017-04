– Det er forferdelig

Elever fra Gand videregående skole i Sandnes befant seg på nabostasjonen til den eksplosjonsramma T-banestasjonen i St. Petersburg. Edle Songe-Møller (60), opprinnelig fra Molde, er en av to lærere som er med elevene til den russiske byen.

– Det som har skjedd er forferdelig, og tankene går til ofrene og de pårørende, sier Edle Songe-Møller til Rbnett på telefon fra St. Petersburg.

Hun var sjøl ikke nede på T-banen da det skjedde.

To etterlyst etter angrepet i St. Petersburg Russiske myndigheter etterlyser to personer i forbindelse med angrepet på T-banen i St. Petersburg.

– Vi var på veg dit, men da var den allerede stengt. Vi tenkte ikke noe videre over det, da det ikke er uvanlig at den blir stengt fordi togene er fulle i rushtida, sier Edle Songe-Møller.

Hun ble klar over hva som hadde skjedd via en sms fra mannen sin i Norge som lurte på om hun var i god behold.

– Det er klart det er spesielt. Heldigvis har vi mobiler som gjør at vi har kontakt med alle elevene. Det er viktig at vi greier å skjerme elevene og ikke hausser opp det som har skjedd, sier Songe-Møller.

Alle i god behold

Hun og lærerkollega Vibeke Høie fikk raskt bekreftet at alle de 11 elevene deres var i god behold. Dagens program var over, og lærerne var derfor ikke sammen med elevene. En av elevene, 17 år gamle Skjalg Veland var på nabostasjonen med russiske venner da eksplosjonen gikk av.

Mistenkt gjerningsperson i St. Petersburg kan være fanget på film Personen som mistenkes for å stå bak eksplosjonen på en T-banestasjon i St. Petersburg, kan være fanget på video av overvåkingskameraer.

– Det luktet enormt med gass, og vi kunne se røykpartikler i lufta. Det var nesten vondt å puste, sier han til VG.

Han sier alle ble tilbake i T-banevognen og kjørt flere stopp unna, før de ble evakuert opp.

– Folk var ganske nervøse der nede. Vi var lettet da vi kom til overflata, sier 17-åringen på telefon til VG.

To etterlyst etter angrepet i St. Petersburg Russiske myndigheter har etterlyst to personer i forbindelse med angrepet på T-banen i St. Petersburg. Minst ti personer er drept og flere titall såret.

Trygg by

Edle Songe-Møller har vært i St. Petersburg ni ganger, og sier det som har skjedd er uvirkelig.

– Jeg har aldri opplevd noe ubehagelig her eller tenkt på at noe slikt kunne skje. Jeg har alltid opplevd byen som veldig trygg, ikke engang tjuverier eller veskenapping har jeg vært borti, sier Songe-Møller, og legger til at det som har skjedd ikke har skremt henne fra å reise tilbake.

– Vi må fortsette å reise, de som står bak slike handlinger må ikke greie å stoppe oss, sier hun.

Familie i Molde

Elevene bor hos russiske familier i en uke i et utvekslingsprogram. Onsdag drar de tilbake til Norge, mens russiske elever kommer til Rogaland for å gjennomføre tilsvarende program 28. april.

– Nå er det gratis drosje til alle siden T-banen er stengt. Derfor kommer alle elevene seg trygt heim til sine russiske familier. Morgendagens program blir også endret fordi T-banen ikke går og vi hadde tenkt oss til sentrum, sier Edle Songe-Møller.

Lektoren flyttet fra Molde i 1977, men har god kontakt med heimbyen.

– Jeg har fortsatt familie i Molde, og var på besøk seinest i vinterferien, sier hun.