Smia gir opp drifta

Eierne bak Vertshuset Smia i Eidsvåg la i helga ut melding om stengningen på Facebook-sida Offentlige arrangement og aktiviteter i Nesset.

Posten forteller om eiere og drivere som har jobbet hardt for å få drifta til å gå, men som altså ga opp denne uka.

Til Driva (krever innlogging) forteller daglig leder Bodil Eidsør at de stengte dørene for godt onsdag.

– Avgjørelsen satt langt inne. Vi har tenkt positivt, prøvd og prøvd, i lang tid. Vi vurderte å legge ned før jul, men valgte å gjøre et aller siste forsøk. Nå kom det rett og slett til et punkt der vi ikke kunne fortsette på dette viset lenger, sier Eidsør til Driva.

Smia, som åpnet i november 2014, har eierne Bodil Eidsør, Terje Palmer-Morewood og May Valåmo.

– Avhengige av at folk bruker oss

Her er Facebook-posten eierne la ut lørdag:

«Heisann folkens. Vi har desverre måttet innse at vi må stenge Smia, etter å ha slitt det siste året for å opprettholde tilbudet.

Utallige dugnadstimer til tross, må vi bare innse at vi ikke kan fortsette sånn i all evighet. Veldig synd for de som har vært trofaste kunder hos oss,men vi er avhengige av at folk bruker oss hvis vi skal greie å holde hodet over vannet.

Vi har hatt åpent daglig frem til kl 22, så måtte vi innse at det ikke gikk. Vi prøvde m mandager stengt å ellers i ukedagene til kl 19, uten at det ble bedre. Så ansatte vi folk for å bytte ut ala carte menyen, det var en suksess i ca 3 uker før det heller ikke gikk da utgiftene ble for store i forhold til omsetning.

Som siste, desperate forsøk har vi i 2017 kjørt kun buffet, selskap, catering osv, men heller ikke det fungerte. Så da må vi desverre bare innse at det rett å slett ikke er behov for oss, og takker for oss.

Det har vært utfordrende, slitsomt, masse bekymringer og frustrasjon. Men fremfor alt har det vært en glede å gå på jobb, vi har hatt trivelige kunder og latteren har sittet løst, og det er dette vi vil huske i ettertid, alt det andre skal vi glemme.

Til slutt en liten oppfordring til dere alle: Benytt dere av de tilbudene vi har i kommunen, så kanskje vi får beholde det som er igjen. Ønsk Mustafa å Ani velkommen, og bruk dem slik at det går an å få kjøpt seg en pizza eller annet hvis man har lyst på det.

Til slutt takker vi alle våre kunder for at dere har vært trofaste,det betyr mye for oss.»