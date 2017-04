Like før midnatt stoppet politiet en bil på Åndalsnes for kontroll. Sjåføren av bilen, en mann i 20-åra, blir anmeldt for ruspåvirket kjøring.

Det satt to passasjerer i bilen, også menn i 20-åra, som blir anmeldt for bruk av narkotika.

Under gjennomsøk av bilen fant politiet små mengder narkotika som ble tatt i beslag.