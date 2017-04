– Gøy å drive med noe unikt

Det var helt umulig å finne parkeringsplass utenfor Træffhuset søndag da Molde drill arrangerte midtnorsk mesterskap. Tribunene inne i hallen var stappfulle av engasjerte venner, familie og søsken.

Arrangementet gikk over to dager, og drilltropper fra hele Møre og Romsdal, Sogn og Fjordane, Oppland, Oslo og Telemark var samlet for å konkurrere.

Mesterskapet er et av sju kvalifiseringsmesterskap til NM i drill. Fra Molde drill deltok 15 utøvere, som de eneste fra Romsdal. Utøverne konkurrerer i tre ulike greiner: Solo, duett og tropp.

– Beinhard trening

Mange assosierer nok drill med korps på 17. mai, men å drive med korpsdrill er noe helt annet enn å gå fremst i toget på nasjonaldagen.

- Det er beinhard trening. Drill er en kombinasjon av turn, dans og styrke. Du må ha kroppsbeherskelse, teknikk, huske koreografi, leve deg inn i musikken, og tenke på ditt kunstneriske uttrykk, forteller trener for Molde drill, Inger Lene Løding.

Hun var med på å starte Molde drill i 2012, og har sjøl vært aktiv i drill siden hun var fem år.

– Da jeg kom til Molde visste nesten ingen hva drill var. Men nå har mange fattet interesse, sier hun.

Engasjerte foreldre

For Molde drill er midtnorsk mesterskap den største og eneste dugnadsdagen i året.

– Vi er utrolig heldige som har engasjerte og flinke foreldre som er med å hjelpe til. Vi hadde ikke klart oss uten dem, sier Berit Eikebu i Molde drill.

Engasjementet til foreldrene var til å ta og føle på. Fra tribunen var det heiarop og applaus for hver eneste deltaker. Foreldrene var til og med så engasjerte at det var på grensa til vanskelig å få tatt bilde av den flotte drilltroppen. Oppstilt i finstasen, med glitter i håret og i ansiktet. På rad og rekke. Klar til å bli tatt bilde av. Men foran linsa dukket det plutselig opp et par bakhoder.

- Engasjerte foreldre, sier en.

- Bare vent litt, sier en annen.

– Vi har det veldig gøy

Eline Sandhaug (12) og Marit Elise Hoel Sandal (13) har begge drillet i rundt fem år. De synes det er kjekt å drive med noe som er litt annerledes.

– Det er ikke så mange som driver med det, og jeg tror ikke de fleste skjønner hvor vanskelig det kan være, sier Marit Elise.

– Man må få inn teknikk, og lære seg alle de ulike rutinene. Det er en unik sport, sier Eline.

Jentene synes det er kjempeartig med mesterskap.

– Vi møter nye folk, og får nye venner, sier Marit Elise.

Jentene blir litt nervøse før de skal opptre.

– Men vi gjør det beste vi kan og har det gøy, sier de.