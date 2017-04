Ålesunder vant 2.premie - som var 17 millioner...

Sunnmøringen i 20-åra, nå bosatt i Oslo, var en av fire spillere som vant andrepremien i det felleseuropeiske pengespillet Eurojackpot, der også Norsk Tipping er med.

Dermed ble den unge mannen nærmere 17 millioner kroner kroner rikere over natta, eller mer nøyaktig: 16.662.200 kroner etter gårdagens kurs.

Norsk Tipping ringte vinneren med nyheten fredag kveld, og refererer deler av samtalen slik på sine nettsider:

– 16 millioner?!? Er det sant? Hjertet banker ganske hardt nå.

– Hva gjør du nå?

– Akkurat nå måtte jeg bare sette meg ned. Jeg er helt svimeslått. Jeg kan ikke helt fatte det, dette er helt merkelig.

– Får kanskje oppvaskmaskin

Mannen forteller at premien kommer godt med:

– Nå blir det leilighet, så kanskje jeg får et kjøkken som har oppvaskmaskin. I tillegg må jeg finne meg en ny jobb snart ettersom vikariatet mitt går ut, så dette kan gi meg litt tid til å virkelig finne drømmejobben.

Og:

– Jeg kommer nok ikke til å få sove så mye i natt, avslutter vinneren.

Potten vokser til 660 millioner kroner

Som nevnt var det andrepremien sunnmøringen vant i går. Men ingen stakk av med førstepremien, siden ingen hadde 5 + 2 rette under fredagens trekning, opplyser Norsk Tipping.

Det innebærer at premiepotten vokser til neste Eurojackpot-trekning, til svimlende 660 millioner kroner.

For ordens skyld opplyser Norsk Tipping også at vinnersjansen for førstepremien er 1 til 95 millioner per rekke i Eurojackpot. Mens vinnersjansen for den norske millionpremien i snitt er 1 til 550.000 per rekke. Det betyr at hvis absolutt alle blant Norges 5,258 millioner innbyggere hadde kjøpt en rekke hver, var det ti rekker som kunne vunnet.

FAKTA OM Eurojackpot