Skolekorps går til filmen

- Det er Langmyra skolemusikkorps som lenge har hatt et ønske om å få til noe sammen med Kvam og Sellanrå skolekorps og Kviltorp og Nordbyen skolekorps. Etter et møte i høst mellom representanter fra alle korpsene, var det god stemning og tommel opp for et slikt prosjekt, skriver skolekorpsene i en pressemelding.

Samhold på tvers av korpsene

Samarbeidsprosjekt mellom skolekorpsene i Molde ender i en forestilling i Bjørnsonhuset søndag 2. april. På repertoaret står filmmusikk både fra norske og utenlandske filmer. Prosjektet har fått navnet «Korps på rød løper».

– Mange forbinder korps med 17. mai og marsjer. Nå får vi vist at det er stor variasjon i repertoaret til korpsene, med musikk som er godt kjent for de fleste. I tillegg ønsket vi å skape et enda sterkere samhold mellom musikantene på tvers av skolekorpsene, noe et slikt prosjekt kan være med på å få til, sier Anja Vinje Talberg, entusiastisk korpsmamma i Langmyra skolemusikkorps.

150 på scena

På søndag vil ca. 150 musikanter og dansere fra 8- 19 år være i aksjon på scenen i Bjørnsonhuset. Fire dirigenter har vært ivrige pådrivere, og Rolf Magnus Orø er med som kreativ leder og regissør. Publikum vil få høre musikk fra blant annet. Harry Potter, Løvenes Konge og Vaffelhjarte.

- Billetter kjøpes i døra. Konserten starter kl. 15, men publikum oppfordres til å være ute i god tid, heter det i pressemeldingen.