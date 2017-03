Holta Invest kjøper seg inn i FSV Group

Selskapene har sendt ut følgende pressemelding om oppkjøpet:

«Holta Invest AS har inngått en avtale med aksjonærene i FSV Group AS (FSV) om kjøp av en 33% eierandel i FSV. Alle aksjonærer, inkludert ledelsen, fortsetter som aksjonærer i selskapet etter transaksjonen.

FSV er en ledende tjenesteleverandør til oppdrettsnæringen. Selskapet har i dag seks båter og to lektere som leies ut med mannskap til ledende aktører i bransjen. Selskapets visjon er å være oppdrettsnæringens profesjonelle samarbeidspartner for drift av servicefartøy. FSV ble etablert av Petter Thoresen, Endre Brekstad og Per Olav Myrstad. Leif-Arne Langøy (Lapas AS), Sven Erik Lie (Pexmar AS) og Oskar Dag Sylte (G Nisja AS) har bidratt sammen med gründerne til oppkapitaliseringen av selskapet.»

FSV Group har tredoblet omsetningen sin i perioden 2014-16.

- Vi er meget imponerte over hvordan dagens ledelse og aksjonærer har utviklet FSV siden oppstarten i 2011. Selskapet har en konkurransedyktig kostnadsbase, solide kunder og er godt drevet med sterkt fokus på drift og HMS. Vi er overbevist om at FSV er godt posisjonert for videre vekst, og vi ser fram til å videreutvikle selskapet sammen med våre nye partnere, sier Dag Teigland, administrerende direktør i Holta Invest.

- Det er med stor glede jeg ønsker Holta Invest velkommen som aksjonær og partner i FSV Group. Det er mange muligheter vi ser frem til å utforske sammen med Holta Invest, sier Per Olav Myrstad, styreleder i FSV Group.

- Først, på vegne av ledelsen og de ansatte ønsker jeg Holta Invest velkommen som aksjonær i FSV Group. Selskapet er i en rivende utvikling, og vi forventer å fortsette veksten fremover. I første omgang har vi to nye båter i bestilling som vil gjøre oss bedre rustet til å gjøre inspeksjons- og dykkeoppdrag, sier Petter Thoresen, daglig leder, FSV Group.