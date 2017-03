- Fantasy kan øke interessen

På lørdag sparkes Eliteserien 2017 i gang. Allerede i første serierunde venter et knallhardt lokaloppgjør mellom Kristiansund og Molde. På den grønne gressmatta stiller 22 mann. Plukket ut av trenerne, etter nøye vurderinger. På tribuna står supporterne. Håpet er tent. Blir det tre poeng? Et par timer før kampen er det supporterne som trer inn i rollen som trenere. Gjennom Eliteserien fantasy er det du som bestemmer laget. Der kan du plukke elleve spillere fra landets eliteserieklubber. Du får poeng ut i fra hvordan spillerne gjør det. Her har du altså mulig å få langt mer enn tre poeng. Her er det kun fantasien som setter grenser.

Bli med i Rbnett-ligaen med å trykke her eller ved å benytte deg av ligakode 3912-5950 (privat liga).

Flere følger med

"Eliteserien fantasy" har en storebror. "fantasy Premier League." Et spill som er umåtelig populært blant fotballsupportere verden over. Men interessen har også vært stor for den norske versjonen. Eurosport har lansert en egen videopodcast som skal ta for seg manager-spillet runde for runde. "Fantasy FK" ledes med stø hånd av Vegard Flemmen Vaagbø og Martin Sleipnes. Flemmen Vaagbø er fotballreporter og tidligere sportsjournalist for Romsdals Budstikke. - Vi har cirka 50.000 lag i ligaen vår. Det er vi veldig fornøyd med. Vi hadde håpet på 20.000, sier Vaagbø.

I videopodcasten skal han og makkeren diskutere fantasyrunden som har vært, og runden som kommer. Hver uke inviterer de en aktuell gjest med peiling på fotball og fantasy. Serien kan ses på Eurosport sine facebooksider. - Det blir en annerledes måte å snakke om Eliteserien på. Interessen for Eliteserien har vært i en bølgedal, men jeg tror fantasy kan være med på å øke den. Flere av mine kompiser kommer til å følge med i år, fordi de har et fantasylag, forteller han.

Hard konkurranse

Nettopp der ligger nøkkelen. I konkurranseinnsiktet. Eliteserien fantasy handler om å konkurrere mot venner og bekjente i en liga. Ifølge Vaagbø er det fuillt mulig å bli helt hekta. - Plutselig sitter du og heier på Sogndal borte mot Sandefjord fordi du håper at spilleren du har på laget skal score. Det er en fin måte å bli kjent med andre lag enn ditt eget, sier han.

Hvem som vinner Eliteserien Fantasy 2017 er så å si umulig å spå, men på spørsmål om hvem som vinner selveste Eliteserien, er svaret noe forutsigbart. - Rosenborg vinner. Men for norsk fotball sin del, hadde det vært artig om noen utfordret trønderne. Jeg tror Vålrenga, Odd og Molde kan kjempe om medaljene. Det var ganske kjedelig å se på i fjor, sier han.

Rbnett har også sin egen fantasyliga, som har bikket 200 spillere. Men det er fremdeles mulighet til å bli med. Flere tidligere MFK-spillere har registrert seg, blant annet Brightons nysignering, Vegard Forren.

Men Flemmen Vaagbø ser ikke på Forren som en stor trussel i manager-spillet. - Han har mer enn nok å gjøre i Brighton. Jeg ville ha prioritert klubben framfor Fantasy, sier han.

Klikker du på denne linken vil du automatisk bli lagt til i Rbnettligaen.