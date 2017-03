– Ikke så dårlig standing

MOLDE: Det er nettstedet KSU 24/7 som torsdag presenterte en meningsmåling som er tatt opp blant velgere på Nordmøre. I målingen, der nærmere 700 personer hadde svart, fikk Venstre den laveste oppslutningen på Nordmøre på lang tid. Kun 14 av 692 spurte svarte at de ville stemt på Venstre dersom det var stortingsvalg i dag.

Hva skjer på Nordmøre?

Pål Farstad, som har engasjert seg kraftig for høyskolesenteret i Kristiansund, for å få lagt politiets lønnskontor til Kristiansund og for distriktslandbruket, lurer på hva som skjer.

– Jeg har litt vanskelig for å skjønne denne målingen for min egen del. Altså at jeg ikke får større effekt for arbeidet jeg har lagt ned. Jeg nekter å tro at jeg har så dårlig standing på Nordmøre som denne målingen viser, sier Pål Farstad til Romsdals Budstikke.

Senterpartiet vinn på Nordmøre Og Nordmørspartiet langt fra å komme på Stortinget.

Farstad deltar i helga på Venstres landsmøte, der strategien for årets valgkamp skal legges.

– Vi politikere kan ikke bare si at dårlige meningsmålinger ikke stemmer. For min egen del inspirerer den dårlige målingen for Venstre på Nordmøre meg bare til å gi enda mer gass, sier Farstad.

– Aktiv for hele fylket

– Når du ser den lave oppslutningen Venstre får på Nordmøre, kommer du til å beite mer på velgermassen i Romsdal og på Sunnmøre?

– Jeg må beite i alle deler av fylket. Jeg mener jeg har levert resultat også i andre deler av fylket. Ta Heimevernet og HV11 på Setnesmoen, for eksempel. Det har vært ett av mine hjertebarn, forklarer Farstad.

Politisk jordskjelv

Meningsmålingen på Nordmøre er, følge nettstedet KSU 24/7 et politisk jordskjelv.

Arbeiderpartiet opplever at lojaliteten fra tidligere Ap-velgere er dårlig. Ap får bare 27 prosent oppslutning på målingen.

Senterpartiet er den store vinneren med 21 prosent oppslutning. Senterpartiet står, ifølge meningsmålingen, like sterkt på Nordmøre som Høyre, Fremskrittspartiet, Venstre og Kristelig Folkeparti til sammen!

– Jo, jeg registrerer at Senterpartiet er i en fin stim på Nordmøre, akkurat som i landet ellers, sier Pål Farstad.

Nordmørslista får 8 prosent av stemmene, ifølge målingen.

– Nordmørslista er veldig langt unna å få oppslutningen de trenger for å få en representant inn på Stortinget, kommenterer Pål Farstad.

Dette viser målingen:

Slik er partienes oppslutning på meningsmålingen til KSU 24/7:

Arbeiderpartiet: 27 prosent. Senterpartiet: 21 prosent.

Høyre: 10 prosent.

Nordmørslista: 8 prosent.

Fremskrittspartiet: 7 prosent.

SV: 3 prosent.

Kristelig Folkeparti: 2 prosent.

Venstre: 2 prosent.