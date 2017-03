Vil bli med deg hjem

Stine Solheim har vært administrerende direktør i Fargerike- kjeden siden mai 2016.

– Jeg er utrolig stolt av at Molde nå har fått en så stor og flott konseptbutikk. Vi ruller i disse dager ut vårt nye butikkkonsept i alle våre 118 butikker, sier Stine Solheim.

Fra å ha vært tradisjonelle fargehandlere vil nå butikkene i kjeden ha et større utvalg. I tillegg til maling, tapet og golv tilbyr de nå solavskjerming, målsydde gardiner, puter, lamper og gaveartikler.

Fargerike Molde har tidligere holdt til i Gideonvegen ved siden av Rema på Reknes. Den nye butikken ligger i første etasje i Moldehallen, og er på ca. 700 kvadratmeter.

– Vi hadde behov for mer plass og her har vi virkelig fått en fin og oversiktlig butikk, sier Barbro Vågsether.

Heimebesøk

– Vi jobber med å utvikle en ny tjeneste med hjemmebesøk. Vi vil bli med folk hjem for å komme med råd og forslag. Mange etterspør et slikt tilbud, sier Stine Solheim og legger til at nordmenn pusser opp som aldri før.

God plassering

Barbro og Finn Vågsether er glad for å flytte inn i nye større lokaler.

– Det nye konseptet til Fargerike passer oss bra, og med mer sentral plassering treffer vi både privatkunder og vårt proffmarked bedre, sier de.

– Vi er satser stort mot proffmarkedet innenfor maling, sparkel og golv, og har fått positive tilbakemeldinger fra bransjen om at de nye lokalene ligger sentralt plassert blant andre faghandlere innen bygg, forteller Vågsether.

Kjeden overtar driften

Fargerike-kjeden og Finn Vågsether er i ferd med å inngå avtale om overtakelse av eierskapet av butikken. Finn og

Barbro Vågsæter har vært 16 år i Fargerike og Finn skal fort sette som daglig leder.

– Vi er heldig som får med oss hele gjengen videre, de sitter på svært god faglig og teknisk kompetanse innen faget og skal fortsette å fargelegge byen, sier Stine Solheim.